Punta del Este vive una fiesta náutica con el inicio del Sudamericano de Optimist

La bahía de Maldonado se convirtió este lunes 26 de octubre en el escenario de una gran fiesta náutica. Un total de 180 jóvenes navegantes de 12 países participaron en una regata preparatoria en el marco del 54.º Campeonato Sudamericano de Optimist, organizado por el Yacht Club Punta del Este, que reúne en Uruguay a las nuevas generaciones de la vela continental.

Con cielo nublado y poco viento, la flota salió al agua a las 13:00 horas para reconocer la cancha de regatas, familiarizarse con las condiciones de navegación y realizar los últimos ajustes antes del comienzo de la competencia oficial.

Desde tierra, entrenadores y equipos técnicos acompañaron los preparativos de las delegaciones. Argentina, Bermuda, Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, Estados Unidos, México, Paraguay, Perú, Puerto Rico y Uruguay son los países participantes en esta cita deportiva, que convoca a jóvenes talentos de las Américas y constituye una instancia clave en su formación y proyección internacional.

La jornada continuó por la tarde con el desfile de las delegaciones, desde la explanada del puerto por la rambla hasta la sede social del Yacht Club Punta del Este, donde se celebró la ceremonia oficial de apertura. El encuentro contó con la presencia de autoridades departamentales, representantes del club y delegados de la International Optimist Dinghy Association (IODA).

Comienza la competencia

Las regatas oficiales comenzaron este martes 27 de octubre en la Bahía de Maldonado. Durante los próximos días, la técnica, la estrategia, la concentración y la capacidad de adaptación a las condiciones del viento pondrán a prueba a los jóvenes timoneles. Además de la competencia deportiva, el campeonato representa una oportunidad para compartir experiencias, fortalecer vínculos entre las delegaciones y continuar impulsando el desarrollo de la vela entre las nuevas generaciones.

Con la organización del Yacht Club Punta del Este, la ciudad vuelve a recibir un acontecimiento de alcance continental que integra deporte, encuentro internacional y actividad náutica, en una semana que proyecta a Punta del Este como escenario de grandes competencias de vela.