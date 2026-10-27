Punta del Este vuelve a ser escenario del comercio mundial

Fue en Punta del Este donde en 1986 arrancó la negociación comercial más ambiciosa del siglo XX. El viernes que viene, la ciudad vuelve a ser el escenario: el Centro para el Estudio de las Sociedades Abiertas (CESCOS) organiza la jornada “40 años de la Ronda Uruguay del GATT: pasado, presente y futuro del libre comercio”, de 9:00 a 13:00 horas en The Grand Hotel.

El encuentro lo abrirá el Dr. Hans Dietter Holtzmann, director de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, una de las instituciones que respalda el evento junto al CURI, el CARI, la Universidad ORT Uruguay y Horizonte Joven.

Paneles y reconocimientos

El primer panel —“Declaración de Punta del Este: el comienzo de un cambio”— tendrá a los embajadores Elbio Rosselli y Guillermo Valles. Ambos conocen el expediente de adentro. El segundo, moderado por la periodista Delfina Milder de El País, meterá el dedo en la llaga: “¿Un mundo incierto y sin reglas?”. Beatriz Nofal por el CARI, Lucas Ferraz de la FGV y el excanciller Sergio Abreu intentarán responder. El tercero mirará hacia adelante, con Carlos Braga, el exvicecanciller Nicolás Albertoni y Andrés Bancalari de la ORT.

El cierre le pertenece al presidente Julio María Sanguinetti, que gobernaba Uruguay cuando la Ronda arrancó. El embajador Valles hará la presentación. Antes de terminar, la jornada rendirá homenaje a Enrique Iglesias —excanciller y expresidente del BID— uno de los arquitectos de aquella negociación que cambió las reglas del comercio internacional.