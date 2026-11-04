Regional Este del Colegio Médico del Uruguay emite comunicado sobre privacidad y confidencialidad de datos de pacientes

Ante la situación ocurrida en Paysandú, donde una enfermera del Hospital Escuela del Litoral publicó en Instagram la radiografía de una niña de siete años que había ingerido una moneda, acompañada de comentarios irónicos y una encuesta, el Consejo Regional Este del Colegio Médico del Uruguay emitió un comunicado dirigido a la opinión pública y a los integrantes de los equipos asistenciales.

En el documento, la Regional Este recuerda que la privacidad, la confidencialidad y el respeto por los derechos de las personas constituyen pilares fundamentales de una atención sanitaria ética, segura y de calidad. El acceso a información personal y sensible forma parte de la práctica cotidiana de los equipos de salud y conlleva una responsabilidad que trasciende el ámbito estrictamente asistencial. Su manejo exige compromiso, prudencia y respeto por la dignidad y la intimidad de cada persona, independientemente de su franja etaria. En el documento, el Consejo Regional Este reafirma el cumplimiento de los principios éticos y de la normativa vigente en materia de protección de datos personales, confidencialidad y derechos de pacientes y usuarios de los servicios de salud. “En el marco de los cometidos establecidos por la Ley N.º 18.591 de creación del Colegio Médico del Uruguay, particularmente en su artículo 4, que fija como objetivos garantizar la calidad de la asistencia médica y la protección de los derechos de las personas usuarias, se exhorta a todos los integrantes de los equipos asistenciales y a las instituciones prestadoras de salud a mantener un compromiso permanente con el respeto de la privacidad, la confidencialidad y la protección de la información personal de quienes reciben atención”.

La Ley N.º 18.331

El comunicado recuerda la vigencia de la Ley N.º 18.331 de Protección de Datos Personales y Acción de Habeas Data, la Ley N.º 18.335 de Derechos y Obligaciones de Pacientes y Usuarios de los Servicios de Salud, y la Ley N.º 17.823 (Código de la Niñez y la Adolescencia) en lo referido a la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Señala que la información obtenida en el ejercicio de la actividad asistencial debe utilizarse exclusivamente en el marco de las finalidades que justifican su acceso, respetando siempre la normativa vigente y los principios éticos que rigen la profesión. Esto incluye, de manera especial, su tratamiento y eventual difusión en redes sociales u otros medios digitales. La confidencialidad no es solo una obligación legal, sino un compromiso ético y profesional indispensable para construir vínculos de confianza y garantizar una atención respetuosa de la dignidad y los derechos de las personas.

En Maldonado

El doctor Federico Machado, consejero del Consejo Regional Este del Colegio Médico del Uruguay, explicó que la semana pasada propuso en el seno del Consejo redactar este comunicado para hacer extensiva la importancia del correcto manejo de los datos personales en los ámbitos asistenciales, donde la legislación es clara. También llevó la propuesta de difundir y trabajar esta temática a la Junta Departamental de Salud, donde fue muy bien recibida por todos los integrantes. “Estoy convencido de que no tenemos que esperar situaciones lamentables como la ocurrida en Paysandú para comenzar a trabajar en esta temática, desde la prevención, la información y la concientización a todos sobre el manejo de la privacidad y la confidencialidad de los datos personales de los usuarios de nuestro sistema de salud”, afirmó.

Machado subrayó que uno de los cometidos del Colegio Médico es garantizar la calidad de la asistencia médica y la protección de los derechos de los usuarios. Por eso, este hecho los interpeló y los llevó a reflexionar sobre si en la región pueden ocurrir eventos de esta naturaleza que, por desconocimiento de los actores del sistema de salud, vulneren derechos de los usuarios.

El espíritu del comunicado es la información, la difusión, la concientización y la educación sobre esta temática para actuar de manera preventiva.

Actualmente se encuentra en preparación un evento informativo multiinstitucional previsto para los primeros meses del próximo año.