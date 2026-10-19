Registran por primera vez en Uruguay un ejemplar de ave “tesorito” en la Reserva Natural Salus

El ave, propia de los ambientes de la Mata Atlántica, fue observada en los alrededores de la Fuente del Puma. El hallazgo suma una nueva especie a la avifauna del país y pone en valor la importancia de los bosques y cursos de agua como corredores naturales.

Un ejemplar de tesorito (Phibalura flavirostris), ave que hasta ahora no contaba con registros en Uruguay, fue observado en los alrededores de la Fuente del Puma, dentro de la Reserva Natural Salus. El hallazgo tuvo lugar el lunes 12 de octubre y fue realizado por el observador de aves Joaquín Peláez. El martes, el ave volvió a ser vista en la Reserva por Álvaro Riccetto y Carlos Crocce, y el miércoles fue registrada por Mauricio Silvera, observador de aves y miembro del equipo de revisión de eBird, plataforma global de ciencia ciudadana desarrollada por el Laboratorio de Ornitología de Cornell, en Estados Unidos.

Corredores biológicos

El registro fue revisado y catalogado como “vagrant”: un individuo que aparece fuera de su área de distribución habitual tras desplazarse de manera natural.“Quizás lo más valioso de este registro es que resalta, una vez más, la importancia y la necesidad de conservar los corredores biológicos que se forman en el país a través de los sistemas de sierras, en este caso, la Cuchilla Grande. Probablemente, por estos corredores se desplacen hacia el sur individuos que normalmente habitan más al norte, en el sur de Brasil. Además de favorecer la aparición de especies nuevas, los corredores funcionan como refugio y zona de desplazamiento para la fauna local. Por eso es importante valorar los corredores biológicos y las áreas protegidas como zonas de protección para las aves y para toda la biodiversidad”, señaló Silvera.

El tesorito no es el primero

Por su parte, Crocce recordó que ya se había registrado otra especie poco frecuente en el mismo lugar: “En diciembre de 2023 se registró en el mismo lugar un zorzal azulado, Turdus flavipes, ave de la que hay escasísimos avistamientos en el país”. Crocce también planteó que distintos factores podrían estar influyendo en la presencia y el registro de aves en el país: “El calentamiento global podría estar incidiendo en la migración de las aves. Los ambientes en los que habitan se tornan muy calurosos y ellas buscan zonas menos calientes. El crecimiento del número de observadores de aves y las nuevas tecnologías para documentar los registros (fotos y audios) también inciden”.

Phibalura flavirostris

El tesorito es un ave trogoniforme asociada a los ambientes de la Mata Atlántica, una extensa región de bosques que se despliega principalmente por el este de Brasil y alcanza Misiones y el este de Paraguay. Su población se concentra en el sudeste brasileño y se vuelve menos frecuente hacia los límites de esa región. Los registros más cercanos conocidos se encuentran en el sur de Brasil, a unos 700 kilómetros de Minas.

La especie habita en bordes de bosque y se alimenta de frutos. Su presencia en la Reserva es consistente con la conexión entre los bosques autóctonos de Uruguay y los ambientes de la Mata Atlántica. Esa continuidad se sostiene, entre otros elementos, gracias a los bosques ribereños y a otros parches de vegetación que atraviesan las praderas y funcionan como corredores naturales. Estos corredores ofrecen refugio, alimento y lugares de descanso para la fauna, y pueden facilitar el desplazamiento de especies a lo largo de grandes distancias. La tala, la degradación de las orillas y el avance de especies invasoras pueden interrumpir esas conexiones y aislar a las poblaciones. La observación también destaca el aporte de quienes recorren y observan la naturaleza. El registro de Peláez muestra cómo el turismo de naturaleza y la observación responsable pueden contribuir al conocimiento de la biodiversidad. La Reserva Natural Salus protege nacientes, arroyos y bosques serranos. En sus 1.300 hectáreas, de las cuales el 14% corresponde a monte autóctono, se han registrado más de 1.050 especies, entre ellas 55 prioritarias para la conservación en Uruguay. Estos ambientes cumplen un papel fundamental en el cuidado del agua.