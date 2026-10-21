Remataron terreno en San Rafael y apartamento en la Rambla Claudio Williman

Dos remates inmobiliarios se concretaron en los últimos días en Maldonado y Montevideo, involucrando propiedades ubicadas en zonas de Punta del Este. Las subastas incluyeron un terreno baldío en San Rafael y un apartamento frente al mar adjudicado por ejecución hipotecaria, sumando entre ambos operaciones por un valor total superior a los 330.000 dólares.

Solar en San Rafael

El primer remate consistió en un solar de terreno baldío de 1.045,58 metros cuadrados ubicado en la intersección de la Avenida Orlando Pedragosa Sierra y la calle Curupay, en San Rafael, uno de los sectores residenciales de mayor cotización del departamento.

La subasta se realizó a las 14:00 horas en la “Casa Rosada”, donde el rematador Gustavo Álvarez Alzugaray bajó el martillo a una oferta final de $ 5.050.000 (aproximadamente US$ 125.800, según el tipo de cambio del BROU al 19 de octubre de 2026). El predio fue adquirido por un empresario de la zona.

Apartamento en la Rambla

Por otra parte, se llevó a cabo la subasta de la unidad 306 del edificio La Rotonda, ubicado en la parada 16 de la rambla Claudio Williman de Punta del Este. El remate fue ordenado por el Juzgado Letrado en lo Civil de 1.º Turno de Montevideo en el marco de una ejecución hipotecaria, debido a que el inmueble acumulaba una deuda de $ 1.017.829 (unos US$ 25.360) al 1.º de abril de 2026. La actividad judicial se desarrolló en el local de subastas Bavastro, en la ciudad de Montevideo, donde el rematador Héctor Bavastro adjudicó la propiedad por US$ 204.000. El apartamento, de 55 metros cuadrados, se sitúa en el tercer piso y cuenta con comodidades de dos dormitorios, baño, cocina definida y balcón, además de los servicios del edificio que incluyen cochera, ascensor y portería.