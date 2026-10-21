Remate: no hubo ofertas por casa de Beverly Hills decomisada a un francés condenado por lavado de activos

Unas cincuenta personas se presentaron este miércoles en la sede de la Asociación Nacional de Rematadores, Tasadores y Corredores Inmobiliarios (A.N.R.T.C.I.), en Avenida Uruguay 826 de Montevideo, pero ninguna hizo una sola oferta. Por ende, el remate de una casa en el barrio Beverly Hills de Punta del Este, decomisada a un ciudadano francés condenado por lavado de activos provenientes de actividades ilícitas, fue declarado desierto.

La propiedad —padrón 11.437, ubicada en calle Carupay entre Avenida Orlando Pedragosa Sierra y Jacarandá— tiene una superficie de terreno de 1.795 metros cuadrados. La base era de US$ 280.000. El acto fue organizado por A.N.R.T.C.I. por cuenta y orden de la Junta Nacional de Drogas, a través del Fondo de Bienes Decomisados. El comprador debía abonar una seña del 30 % y el saldo en cuenta BROU de la Presidencia de la República. La comisión fijada era de 4,27 %.