Representantes de 12 países llegan a Punta del Este para participar del 54° Sudamericano de Optimist

La competencia se disputará del 25 de octubre al 1.º de noviembre en la bahía de Maldonado; la ceremonia de apertura reunirá a deportistas, delegaciones, familias y autoridades, e incluirá un desfile desde la explanada del puerto hasta el Race Village

El Yacht Club Punta del Este presentó oficialmente el 54.º Campeonato Sudamericano de Optimist, una de las principales competencias continentales de vela juvenil, que reunirá a 180 jóvenes navegantes de entre 10 y 15 años procedentes de 12 países.

La competencia se disputará del 25 de octubre al 1.º de noviembre en la bahía de Maldonado. La conferencia de prensa de lanzamiento se realizó en la sede social del club, con la presencia de autoridades departamentales, directivos de la institución e integrantes de la delegación uruguaya.

Durante el encuentro, los jóvenes deportistas compartieron sus expectativas ante el desafío de representar al país en un campeonato internacional. También se dieron a conocer los lineamientos de la agenda de regatas y las actividades sociales y culturales previstas para la semana de competencia.

Navegantes

Las delegaciones participantes corresponden a Argentina, Bermuda, Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, Estados Unidos, México, Paraguay, Perú, Puerto Rico y Uruguay. La representación local estará integrada por 30 navegantes, que competirán en 12 regatas individuales y una jornada de competencia por equipos. El programa combina exigencia deportiva, aprendizaje y camaradería entre jóvenes que comparten la pasión por la vela.

La clase Optimist es una de las principales puertas de entrada a la navegación a vela y a la competencia internacional. En estas embarcaciones, los jóvenes desarrollan habilidades técnicas, autonomía, disciplina y capacidad de decisión frente a las condiciones cambiantes del agua y el viento.

Encuentro, amistad y aprendizaje

Para el Yacht Club Punta del Este, la organización de este campeonato reafirma su trayectoria en la realización de eventos náuticos internacionales y su compromiso con el desarrollo de la vela juvenil. Será la tercera edición del Sudamericano de Optimist que organiza la institución, luego de haber sido sede en 2010 y 2014.El comodoro del club, Juan Etcheverrito, destacó: “Para el Yacht Club Punta del Este es una enorme satisfacción volver a recibir un campeonato de esta dimensión y abrir nuestras puertas a jóvenes navegantes de tantos países. Queremos que cada delegación se sienta bienvenida y encuentre en Uruguay no solo un escenario deportivo de primer nivel, sino también una experiencia de encuentro, amistad y aprendizaje que los acompañe mucho más allá de la competencia”.

La llegada de las delegaciones y sus acompañantes generará movimiento turístico y actividad económica en el destino en un período previo a la temporada alta.

Desfile de delegaciones

La agenda oficial comenzará con la ceremonia de apertura el domingo 26 de octubre a las 17:00. El acto reunirá a deportistas, delegaciones, familias y autoridades, e incluirá un desfile de todas las delegaciones desde la explanada del Puerto de Punta del Este hasta el Race Village, frente a la sede social del Yacht Club. La entrega de premios está prevista para la tarde del 31 de octubre, una vez finalizadas las regatas del día.