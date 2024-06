“Res non verba”, por Luis Eduardo Pereira*

Humanamente, hay maneras y maneras de expresar nuestro desasosiego. Máxime cuando nos sentimos ansiosos e intranquilos, sin saber canalizar una inesperada desazón. Le ocurrió a muchos en 2019, aunque haya quienes continúen hoy día, sin asimilar el cambio de orientación que el País se dio para ser administrado en adelante.

Aquí en nuestra comarca, la cosa no fue muy distinta, y hasta se supo de casos notorios de discapacidad visual. No por falta de agudeza en los aspectos cromáticos, sino por la contumaz negación de las transformaciones que empezaban a operarse, a lo largo y ancho del departamento.

La mejor transitabilidad y el ritmo compulsivo de ¨hacer¨, dio para que algunos confundieran obras en serio y a granel, con ¨florcitas¨ que se marchitarían al caer el sol. Contrariamente a los vaticinios de perezosa intolerancia, las florcitas tomaron fuerza y vigor al cabo de un tiempo.

Sin embargo, como se pudo apreciar en la última puesta a punto de nuestra gestión, acaecida el 20 de junio próximo pasado, la gente tiene una mirada bastante positiva para captar lo realizado por el Intendente Antía y su Equipo de Gobierno, hasta el momento. Pudo verse confirmadamente a través de una encuesta de opinión analizada, que la mayoría del Pueblo de Maldonado es coincidente cuando nos encontramos exactamente a un año de las próximas Elecciones Municipales.

Coincidente también el Intendente Antía con el DT de la selección nacional cuando instruyera a sus colaboradores de que siempre ¨conviene demostrar, no decir¨… Será por aquello de que lo nuestro no son relatos inconducentes, como manifestara el Sub Director Carlos Medina en su alocución explicativa. La gente consultada, se expresó sobre realizaciones y casos concretos. De cosas tangibles, hechas en tiempo y forma en lo que va del período.

Definitivamente, el Gobierno tiene su mejor carta de presentación en las obras realizadas durante estos años. Ya no se trata de abstracciones colectivas, sino de la sumatoria de individuales específicas frente a la realidad a la que nos enfrentamos.

Se obtienen así, guarismos que significativamente actúan como respuestas, y que en el caso analizado, parecen no apartarse de la generalidad que se viene repitiendo con una fuerte y amplia tendencia. Si eso ocurre con una consiguiente mejora en los aspectos consultados, podemos decir que estamos en el camino razonablemente correcto y trazado precedentemente.

Desde luego que siempre habrán aspectos de ser mejorables, pero los hechos hasta el momento están aquí y ahora, son hechos y no palabras. En todo caso, están puestos de manifiesto, pensando siempre en la mejor calidad de vida de nuestros vecinos. Ahora bien; ciertamente que nadie podrá extrañarse si en los tiempos por venir, aparecen cuestionamientos nostálgicos de seres anodinos… Hacen buena liga y se entienden a la perfección con los que no hicieron, ni propusieron, ni acompañaban en nada, mientras nosotros nos ocupábamos ¨de hacer¨.

Empero, la gente percibe hoy que Antía y su Equipo hicieron bien las cosas; incluso que se sortearon crisis complicadas como la pandemia, la sequía o las persistentes lluvias más recientemente, y que a pesar de ello, notoriamente el Departamento está mejor que cuando llegamos, hace ya casi 10 años.

Por supuesto que no existen respuestas definitivas. De allí la permanente necesidad de no dormirnos en los laureles. Termina un día y le sigue otro con expectativas, sueños y deseos machacones de alcanzar otro peldaño. Pero es un tema, siempre en marcha y de no acabar… Los resultados mandan, y siempre merecerán la visión de liderazgo de quien lo ejerce con total legitimidad.

Eso sí, lejos de creernos que la nuestra es la mejor gestión, nos sabemos con virtudes y defectos. Sí claramente, con lealtad institucional de servicio. Aunque la empatía, la solidaridad, la perseverancia y el cumplimiento de la palabra empeñada, persiguen y perseguirán el mejor resultado y el saldo positivo de la gente. Si estuvimos lejos de alcanzar esa esperanza al principio, hoy creemos estar más próximos. La gente sabe quiénes somos, y qué atributos reclamar a quien pueda ejercer continuidad en el próximo quinquenio.

Si aún quedan cosas en el ¨debe¨ por hacer, o nos equivocamos en algunas de las realizaciones dispuestas, no pedimos absolución ni indulgencias de tipo alguno. Sólo pedimos el tiempo necesario y continuidad para lo que falte por conseguir. Alguien se ocupará -no lo sabemos aún-, de seguir por el camino trazado y poniendo lo mejor de sí.

Ya hay casos emblemáticos que se convertirán en íconos; ejemplo de ello es la eliminación del asentamiento Kennedy y su traslado a un barrio nuevo con viviendas dignas y todos los servicios. No menos importante, en cuanto a eventos todo el año, invertimos en espectáculos gratuitos para nuestra gente, trayendo en febrero 3 espectáculos musicales que generan una asistencia de casi 30.000 personas por noche para su disfrute. Asimismo invertimos anualmente 19 millones de pesos en cursos gratuitos para formar a nuestros jóvenes. Cursos que los preparan para el futuro en oficios.

También invertimos por año 31 millones de pesos en 550 becas que benefician a nuestros estudiantes dentro y fuera del departamento, generando así una ayuda para seguir capacitándolos. Recientemente invertimos 30 millones de dólares a través de la empresa que ganó la licitación para recolección de residuos. Al tiempo que hemos invertido en contenedores, camiones y papeleras.

Tenemos listo y en ejecución un fideicomiso por 45 millones de dólares con el que realizaremos obras públicas en todo el departamento. Como ya ocurriera en los dos períodos en los que invertimos 20 millones de dólares en renovar toda la maquinaria para el departamento y poder también hacer obra pública.

Y como si fuera poco, hace unas horas, en un hecho histórico, hemos puesto en funcionamiento el fideicomiso por 55 millones de dólares para agua y saneamiento en todo Maldonado, algo vital para continuar acompañando el crecimiento del departamento todo. De allí la necesidad de persistencia y encadenamiento de esta gestión con el compromiso social. Hemos pretendido ser fieles intérpretes de necesidades y de los quereres populares…

Al final del trayecto, que será para nosotros dentro de un año, la gente y la historia venidera nos juzgarán… De lo que no quedarán dudas, es que hemos puesto de nosotros, lo mejor…

*Secretario General de la Intendencia de Maldonado