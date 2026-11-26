El escrutinio departamental de Maldonado cerró este jueves a las 18:00 con el 100% de los circuitos procesados —345 sobre 345— y cero circuitos sin validar

El conteo final, que incorporó los votos observados, confirmó la tendencia que se había perfilado el domingo: derrota del PIT-CNT en los activos y del sector ONAJPU tradicional en los pasivos, mientras que en el padrón empresarial la Lista 25 se consolidó como la fuerza dominante.

ACTIVOS: La Lista 15 ganó por amplio margen

De los 72.732 habilitados en el padrón de trabajadores activos, votaron 64.782 —una participación del 89,1%—. La Lista 15 obtuvo 33.300 votos, el 51,4% de los sufragios emitidos. La Lista 11 —histórica referencia del PIT-CNT— quedó en 21.354 votos, el 32,9%. Los votos en blanco sumaron 4.043 (6,2%) y los anulados 6.085 (9,4%). La diferencia entre ambas listas fue de 11.946 votos, una brecha que en términos departamentales resulta contundente.

PASIVOS: La Lista 5 se impuso sobre la Lista 1

En el padrón de jubilados y pensionistas, de 31.873 habilitados concurrieron 20.544 —participación del 64,5%—. La Lista 5 encabezó con 9.015 votos (43,9%), seguida por la Lista 1 con 6.962 (33,9%) y la Lista 2 con 1.272 (6,2%). Los votos en blanco alcanzaron 1.623 (7,9%) y los anulados 1.672 (8,1%). En este padrón la diferencia entre la primera y la segunda lista fue de 2.053 votos.

EMPRESAS: La Lista 25 dominó con claridad

El padrón empresarial registró la participación más alta en términos relativos: de 15.346 habilitados votaron 13.965, el 91,0%. La Lista 25 —vinculada a las cámaras empresariales— obtuvo 5.655 votos (40,5%), más del doble que su inmediata seguidora. La Lista 21 llegó a 2.824 (20,2%), la Lista 27 a 1.777 (12,7%) y la Lista 30 a 810 (5,8%). Los votos en blanco sumaron 1.536 (11,0%) y los anulados 1.363 (9,8%).

El universo total

La suma de votos emitidos en los tres padrones fue de 99.303. Los votos observados rechazados durante el escrutinio se limitaron a 12, una cifra testimonial que no alteró ningún resultado.

En términos de participación por padrón, los trabajadores activos y el sector empresarial superaron el 89%, mientras que los pasivos quedaron en torno al 64% —diferencia que suele atribuirse a dificultades de movilidad de la población jubilada y pensionista.

Los nuevos representantes electos ante el Directorio del BPS asumirán funciones previsiblemente en marzo o abril de 2027, siguiendo el precedente del período anterior. El directorio tripartito —activos, pasivos y empresas— que surge de esta elección tendrá bajo su responsabilidad la administración de uno de los organismos de seguridad social más gravitantes del Uruguay, en un contexto de debate abierto sobre el futuro del sistema previsional.