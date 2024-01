“Robo a millonarios y luchar por sobrevivir”: el video de un youtuber en el barrio Kennedy

El youtuber argentino Joaco Santos desembarcó en la costa uruguaya con el objetivo de mostrar lo que definió como “la Punta del Este que no te muestran”, con el título: “Robo a millonarios y luchar por sobrevivir”.

En su sitio de la red social youtube, Santos escribió: “Hoy les traigo mi video en el barrio Presidente Kennedy, un asentamiento donde viven 600 familias ubicado a pocos metros de la ciudad del lujo donde vacacionan las personas de mayor poder adquisitivo”.

Santos tiene ochenta y cinco mil seguidores algunos de los cuales aplaudieron el video que dura unos cuarenta minutos y que muestra el interior del citado barrio entrevistando además a los vecinos del lugar, alguno de los cuales se presentan como “privados de libertad”. Al 21 de enero pasado, el video de Santos en la red social youtube contaba con más de cien mil visitas.

Recorrida

Al referirse al barrio Kennedy, Santos aseguró que se trata de uno de los mayores contrastes que le tocó vivir como youtuber. “Estuve en la Villa 31 que se contrasta con Retiro en la ciudad de Buenos Aires. Pero esta vez pasamos de ver autos de primera gama, casas que son mansiones, donde vacaciona la gente de mayor poder adquisitivo no solo de Uruguay sino también de la región a este lugar donde vamos a caminar, vamos a charlar con los vecinos porque me parece interesante mostrar la cara de Punta del Este que no se ve, la cara de Maldonado que no se ve”, explicó.

Santos recorrió el asentamiento de la mano de un vecino del lugar que se presentó como Santi, de profesión músico. “Está muy loco”, exclamó el interlocutor cuando el youtuber le marcó las diferencias entre el asentamiento y el resto de Punta del Este. Santos precisó que en poco tiempo más de seiscientas familias serán realojadas. El video fue armado en la mañana de un sábado y muestra el intercambio con vecinos. Algunos le contestaron. Otros prefirieron no explicar nada. Brandon se presentó como un privado de libertad por un delito de rapiña. “Acá mandamos los vagos”; expresó Brandon. Martín, otro de los jóvenes dijo que en el caso de la relocalización de los vecinos le ofrecieron “una cucha de perros”. “La vivienda que me van a dar es un rancho”, agregó. Martín lo enfrentó: “Vos ganas popularidad”, dijo al pedirle dinero por su testimonio.