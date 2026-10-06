Robo de cables: casi diez detenidos en setiembre y lo que va de octubre

El robo de cables de la vía pública constituye una problemática que afecta directamente a la comunidad, generando perjuicios tanto a los servicios como a vecinos y empresas. Ante esta situación, la Jefatura de Policía de Maldonado informó que viene desarrollando un trabajo sostenido para prevenir, investigar y esclarecer este tipo de hechos.

Durante los meses de setiembre y octubre del corriente año, el accionar policial, en coordinación con las Fiscalías competentes, permitió obtener resultados concretos vinculados a investigaciones por hurto de cables.

En este período se registraron seis personas condenadas a penas de entre seis y ocho meses de libertad a prueba, mientras que una persona fue formalizada con arresto domiciliario por 180 días. Asimismo, otra persona fue condenada a seis meses de prisión efectiva.

A estos resultados se suman dos personas que permanecen actualmente detenidas en la Seccional 6.ª, en el marco de actuaciones vinculadas a este tipo de delitos.

Según informó el comunicado de la Jefatura de Policía de Maldonado “se continúa trabajando intensamente para abordar esta problemática, fortaleciendo las tareas de prevención, patrullaje, investigación y respuesta policial, en coordinación con las autoridades fiscales y demás organismos involucrados. El objetivo es atacar de manera firme este delito, identificar a quienes participan en estas maniobras y llevar adelante las actuaciones correspondientes ante la Justicia, procurando brindar una respuesta concreta a una problemática que genera creciente preocupación en la sociedad”.