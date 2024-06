Rodrigo Blás llamó a mantener la calma y cuidar al partido en la previa a la interna

El pasado viernes el club Uru se llenó de militantes nacionalistas congregados para el acto de cierre de campaña en Maldonado de la precandidata a la presidencia Laura Raffo. Con la presencia de la plana mayor del sector Sumar, Rodrigo Blás fue señalado por el senador Luis Alberto Heber como el próximo intendente de Maldonado. Respecto al tramo final antes del 30 de junio, Blás dijo que hay que “cuidar al partido” y que por “un voto más no vale romper reglas morales”.

“Si hay una fiesta de blancos, los días nunca son grises”, dijo Rodrigo Blás consultado sobre la gran cantidad de público presente en el lugar a pesar del clima.

También fue requerida su opinión sobre el compromiso y participación de la gente en la campaña. “La gente está, apoya las acciones de un gobierno que ha sido exitoso para el deseo de la gente, en Maldonado de un partido que ha gobernado en bien de la gente y también alguno apoya las acciones mías que algo bueno hemos hecho por el departamento en todos estos años”, respondió.

Reglas y ordenanzas

Para Blás se llega al final de esta primera etapa con optimismo, pero al mismo tiempo señaló que “hay que cuidar al partido”.

“Un voto más no vale romper reglas morales, atacar personas, o pasar por encima de ordenanzas municipales, como con el tema de la cartelería”, explicó. Llamó a mantener la calma y recordó que “la gente decide pensando, no a prepo, no por una mentira”.

Además, enfatizó en que “la decisión es siempre de la gente” y no de los dirigentes políticos; por eso, hay que tratar de que las propuestas de cada uno resuenen y la gente las tomará o no.

“Nuestra es la responsabilidad de no movernos de las líneas de ética, de moral, de compañerismo, que tienen que llevar adelante a cualquier fuerza política en nuestro país”.



Presencias

El cierre de campaña de Laura Raffo en Maldonado contó con la participación del senador Luis Alberto Heber, la senadora Gloria Rodríguez, el director de la OPP, Fernando Blanco, la directora general de Secretaría del MTSS, Dra. Valentina Arlegui, el director nacional de Vialidad del MTOP, Hernán Ciganda, y la Dra. Gabriela Fossati.

En su mensaje, el senador Heber agradeció especialmente a Rodrigo Blás y enfatizó, varias veces, en que va a ser el próximo intendente de Maldonado.

Un poncho para Laura

El viernes, cuando comenzaba el acto, Raffo fue sorprendida con un poncho que le obsequió Rodrigo Blás.Se trata de una pieza de Junco Verde, emprendimiento de una diseñadora nacida en el interior del país y radicada en Punta del Este, que rescata la rica tradición del trabajo con lana merino y el oficio de las artesanas locales.