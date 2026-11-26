El Rally del Atlántico vuelve a Minas del 27 al 29 de noviembre, luego de varios años de realizarse en Maldonado. Su 31.ª edición será válida por los campeonatos Nacional, Sudamericano y Panamericano de Rally, y reunirá a destacados pilotos y equipos de distintos países de Latinoamérica. En este marco, Rodrigo Zeballos se perfila como uno de los grandes protagonistas. Al frente del Zeballos Rally Team, competirá a bordo de su Citroën C3 Rally2, acompañado por el navegante argentino Diego Cañoti y con el respaldo técnico de GP Motorsport y de su propio equipo.

El desafío es histórico: Zeballos intentará convertirse en la cuarta tripulación uruguaya en ganar el Rally del Atlántico a lo largo de sus 31 ediciones.

La preparación para esta prueba fue intensa y se extendió a lo largo de todo el año. El equipo participó en diferentes competencias de la región, especialmente en el Rally de Argentina, con el objetivo de medirse ante los mejores exponentes del automovilismo sudamericano y llegar con el máximo nivel competitivo.

La competencia contará con representantes de Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia, Ecuador y México, entre otros países. Se estima la participación de entre 65 y 70 tripulaciones, además de una importante convocatoria de público.

