SCJ desestimó recurso interpuesto por pareja condenada en el marco de operativo Green Day

La Suprema Corte de Justicia desestimó el recurso de casación interpuesto por una pareja, condenados ambos por un delito de producción de sustancias estupefacientes prohibidas en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de hurto de energía eléctrica.

Los dos condenados aseguraron que incurrieron en un error al creer que el hijo de la mujer contaba con los permisos correspondientes para desarrollar un cultivo de cannabis en el campo propiedad de ambos en las cercanías de la ciudad de Aiguá. La defensa señaló que no estaban al tanto de la ilegalidad del cultivo. Por el contrario, la Suprema Corte de Justicia consideró que no puede argumentarse con razonabilidad la existencia de un error de tipo, ya que si los co-imputados hubiesen observado mínimamente el debido cuidado, habrían descartado con facilidad cualquier tipo de duda respecto a la autorización para el cultivo.

Operación Green Day

En setiembre de 2020, la policía recibió una denuncia anónima por correo electrónico, alertando sobre un extenso cultivo de cannabis en dos padrones rurales en la localidad de Aiguá, específicamente en el paraje rural “La Coronilla”, cerca del km 78.200, a unos 7 km de la Ruta 39, en un establecimiento del lugar.

El Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA), constató que no había Club de Membresía registrado ni autorización para el cultivo en los padrones denunciados, por lo que procedió a realizar la correspondiente denuncia. Así fue que los dos predios que conforman el campo fueron allanados, previa orden judicial, en febrero de 2021 por la Brigada Departamental Antidrogas.

Como resultado del allanamiento, se encontraron 746 plantas de cannabis en diferentes etapas de crecimiento en el primer padrón, equipado con invernaderos. En el segundo padrón, se hallaron 3,240 kilogramos de cannabis, así como implementos para su envasado y etiquetado.

En una vivienda cercana, ocupada en ese momento por dos personas que fueron absueltos en segunda instancia, se encontraron 8,431 kilogramos de cannabis en forma de “cogollos”, organizados y etiquetados por diferente variedad de cannabis. La cantidad total incautada en el segundo padrón fue de 11,875 kilogramos.

Concomitantemente, UTE presentó una denuncia por conexión irregular al servicio de energía eléctrica en uno de los predios, que suministraba electricidad a ambos padrones para desarrollo del cultivo. En un allanamiento posterior en el hogar de otros dos detenidos, se incautó una agenda verde y teléfonos celulares. De su análisis, se desprende que uno de los cónyuges pagaba los salarios y compraba los insumos necesarios para el cultivo que, en régimen de relación de trabajo, realizaban los co-imputados DD, EE y FF.

Simples trabajadores

En segunda instancia, la Sala acogió los argumentos de las defensas de los co-imputados DD, EE y FF y los absolvió de la condena dispuesta en primera instancia, por entender que se trataba de simples trabajadores, ajenos a la organización y dirección del cultivo irregular. En cambio, para el Tribunal, “BB (la madre del propietario del padrón 27.974), CC (propietario del padrón 27.293) y AA, con diferentes roles, sin ninguna duda razonable y con la plena prueba requerida para el dictado de una sentencia de condena, producían marihuana, sin contar con ninguna autorización habilitante para tal fin”.

En pocas palabras, la Defensa argumentó que BB y CC, incurrieron en error de hecho respecto a las circunstancias constitutivas del delito al creer que el hijo de la primera, GG, contaba con las autorizaciones pertinentes para desarrollar el cultivo de cannabis.

Sostuvo, en dicha ocasión, que BB siempre creyó en la legitimidad del proyecto de un club y hotel cannábico que le presentó su hijo.

Para la Defensa, los co-imputados no estaban al tanto de la ilegalidad del cultivo, que no se encontraba autorizado ni cumplía con las condiciones previstas en la regulación. En cuanto a la valoración de la prueba, criticó la afirmación de la Sala de que participaban en las ganancias y controlaban la producción, alegando que esta conclusión no cuenta con respaldo probatorio.

A juicio de la Suprema Corte de Justicia, no le asiste razón al impugnante. Porque la madre BB desempeñaba un papel importante en la operación, encargándose del pago de salarios de los trabajadores de la plantación y la compra de insumos para llevar a cabo el cultivo. De la misma manera, su pareja CC, propietario de uno de los terrenos, admitió (incluso en esta etapa) su colaboración, llevaba los insumos para el cultivo cuando se le solicitaba y fue en el inmueble de su propiedad que se efectuó una conexión irregular a la red de energía eléctrica, que era utilizada para llevar adelante la plantación en ambos padrones.