El 21 de noviembre de 1885, el presidente Máximo Santos viajó a Punta del Este para presidir la colocación de la piedra fundamental del futuro edificio de Aduanas. La ceremonia fue solemne. El regreso, un desastre memorable que el historiador Carlos Seijo inmortalizó en Maldonado y su región. Diluviaba. Solo se habían conseguido tres vehículos —los llamados Brecks— para trasladar a toda la comitiva oficial. En el más sólido de ellos acomodaron al presidente, sus ministros, al señor Granada y a los coroneles Belen y Belinzon. El resto se las arregló como pudo. La caballada se había dispersado con el temporal y los soldados de infantería no tuvieron más opción que volver a bordo de las cañoneras para llegar a Maldonado, lamentando varios la pérdida de sus aperos. La cañonera General Rivera fue invadida por una multitud heterogénea: paisanos, soldados de distintos uniformes, músicos y particulares en confuso desorden, todos empapados, buscando refugio bajo toldos y en bodega. Soldados escurrían sus casacas al calor sofocante de la caldera; tambores secaban sus parches; los instrumentos destilaban agua. Un cronista periodístico secaba su galera junto a la máquina cuando la hélice se puso en movimiento y el barco partió. En Maldonado, Santos fue agasajado con un banquete de sesenta cubiertos. Al embarcar de regreso hacia la capital, una salva de 21 cañonazos lo despidió desde el muelle de hierro mientras la multitud agitaba pañuelos y sombreros en la tarde lluviosa.