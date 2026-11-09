Se graduó la primera generación de crupieres antes de la apertura del casino de Cipriani

Locanda celebró la graduación de la primera generación de egresados de la escuela de crupieres, que recibió sus diplomas el viernes 6 de noviembre. Se espera que una parte significativa de quienes completaron la formación se incorpore al equipo de Locanda Casino by Cipriani, cuya apertura está prevista para la segunda quincena de diciembre en La Barra.

La graduación vincula la formación profesional con oportunidades concretas de trabajo, mientras avanza la preparación de la nueva propuesta de entretenimiento. Para la empresa, el armado del equipo es una pieza central del proyecto: la experiencia del visitante, sostiene, dependerá de las instalaciones y la tecnología, pero también de la forma en que sea recibido y atendido.

“Estamos realizando una importante inversión en tecnología e innovación, pero tenemos muy claro que nuestro verdadero diferencial será la hospitalidad. Podemos tener las máquinas más modernas y las mejores instalaciones, pero lo que hará que nuestros clientes quieran regresar será cómo los hagamos sentir. Y eso depende de nuestra gente. Nuestro staff es, sin duda, nuestro activo más valioso”, señalaron desde la Gerencia General del casino.

Atención personalizada

La selección, la formación y el desarrollo del personal apuntan a construir una cultura de trabajo basada en la excelencia y la colaboración, con vocación de servicio. El objetivo es que los integrantes del equipo sean también anfitriones, capaces de transmitir cercanía y confianza, con una atención personalizada que refleje la tradición de hospitalidad de Cipriani.

El casino tendrá más de 125 máquinas tragamonedas de última generación y 15 mesas de juego. Ofrecerá ruleta, craps, baccarat, blackjack y distintas variantes de póker, en una propuesta que la empresa define como “moderna y de nivel internacional” y en un ambiente “sofisticado, cercano y acogedor”. La atención a los pequeños detalles será parte de la experiencia: una bienvenida cálida, recordar el nombre de un cliente, procurar que cada persona se sienta reconocida y valorada.

La tecnología es el otro pilar. El proyecto incorporará sistemas avanzados de videovigilancia y de análisis especializado de la actividad de juego, y fichas con identificación por radiofrecuencia (RFID), para fortalecer la seguridad y la trazabilidad de las operaciones. Cajas y bóvedas se gestionarán con equipamiento automatizado de última generación. Con estas soluciones, Locanda apunta a elevados estándares de seguridad y transparencia, además de eficiencia operativa.

La empresa afirma que esas herramientas estarán al servicio de una relación personal con los visitantes. Busca construir vínculos duraderos, con una atención que cuide los detalles en cada visita y genere motivos para regresar. La preparación del equipo acompaña esa visión, en la que la calidad del servicio pesa tanto como el equipamiento.

Locanda sostiene que la apertura ampliará la oferta de entretenimiento de Maldonado y reafirmará el compromiso de Cipriani con Uruguay y con el desarrollo del destino turístico. En esa apuesta incluye la inversión en tecnología y la formación de profesionales, y vincula la entrega de diplomas y la incorporación de gran parte de los egresados con nuevas oportunidades de trabajo.