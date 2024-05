Se jugó la tercera fecha de los Juveniles

Rodrigo “Chino” Fernández

El fin de semana pasado se disputó la tercera fecha de la serie A del Consejo Único Juvenil con cruces interesantes, en esta fecha se disputaron los clásicos entre Libertad y San Carlos donde el “Penado 14” obtuvo dos triunfos de los tres partidos disputados.

SUB –14 – LIBERTAD MANDA EN EL ARRANQUE DE LA TEMPORADA 2024

Libertad 2-0 San Carlos [Goles: Emiliano Cortes – Alexis Lujane (Libertad)].

B°Perlita 6-1 San Martín [Goles: Esteban Vila (2), Zahir Fernández (2), Sebastián Bone (2) (B°Perlita) – Gonzalo Bigliante (San Martín)].

Peñarol Mdo. 0-1 Punta del Este [Gol: Edgard Rojas (Punta del Este)].

Postergados: Atlético Fno. Vs Colón – Charrúas vs Punta Ballena – Defensor vs Ituzaingó

POSICIONES:

LIBERTAD 9 Pts. (+8), PUNTA BALLENA 6 Pts. (+8), B° PERLITA 6 Pts. (+2), ITUZAINGÓ 3 Pts. (+5), SAN CARLOS 3 Pts. (+5), CHARRÚAS 3 Pts. (+3), ATLÉTICO FNO. 3 Pts. (+1), PUNTA DEL ESTE 3 Pts. (-3), PEÑAROL MDO. 0 Pts. (-5), COLÓN 0 Pts. (-9), SAN MARTÍN 0 Pts. (-15), DEFENSOR no ha debutado.

SUB – 15: LIBERTAD ES ÚNICO LÍDER

LIBERTAD 6-0 SAN CARLOS [Goles: Emiliano Morales (3), Ezequiel Núñez (2), Santiago Beloqui (Libertad)].

ATLÉTICO FNO. 1-2 COLÓN [Goles: Luca De los Santos (Atlético Fernandino) – Pablo Núñez (2) (Colón)].

B° PERLITA 3-1 SAN MARTÍN [Goles: Ramiro Sponton (2), Benjamín Trinidad (Barrio Perlita), Jairo Miranda (San Martín)].

PEÑAROL MDO. 1-5 PUNTA DEL ESTE [Goles: Guillermo Ferreira (2), Brian Alonso, Lucas Torres, Felipe Mederos (Punta del Este) – Bruno Rado (Peñarol Mdo.)].

POSTERGADOS: Defensor vs Ituzaingó – Charrúas vs Punta Ballena

POSICIONES:

LIBERTAD 9 Pts. (+14), ITUZAINGÓ 6 Pts. (+7), PUNTA BALLENA 6 Pts. (+3), COLÓN 6 Pts. (-2), PUNTA DEL ESTE 4 Pts. (+4), B°PERLITA 4 Pts. (-1), CHARRÚAS 2 Pts. (0), ATLÉTICO FNO. 1 Pt. (-1), SAN CARLOS 1 Pt. (-7), PEÑAROL MDO. 0 Pts. (-8), SAN MARTÍN 0 Pts. (-9), DEFENSOR no ha debutado hasta el momento.

SUB – 17 – LA VERDE PENINSULAR GANA ABULTADAMENTE Y LIDERA

Libertad 1-2 San Carlos [Goles: Esteban Fonseca (Libertad) – Gabriel Márquez, Lucas Fernández (San Carlos)].

Defensor 0-15 Ituzaingó [Goles: Ian Silvera (3), Baltasar Delbene (3), Valentino Berrueta, Wilinton Santos, Bruno Sosa, Bruno Regina, Matías Clemel, Lucas Ferrín, Agustín Abreu, Facundo Ávila, Facundo Fabini (Ituzaingó)].

Atlético Fernandino 3-1 Colón [Goles: Agustín Echenique, Lucas Goncalvez, José Marrero (Atlético Fernandino) – Álvaro Eijo (Colón)].

Barrio Perlita 3-1 San Martín [Goles: Santiago Yejas, Felipe Cabrera, Facundo Barrera (B° Perlita) Joaquín Martínez (San Martín)].

Peñarol Maldonado 2-2 Punta del Este [Goles: Tiago Moreno, Ezequiel Martínez (Peñarol Maldonado) – Brihan Suárez (Punta del Este)].

APLAZADO: Charrúas vs Punta Ballena

POSICIONES:

ITUZAINGÓ 9 Pts. (+21), PUNTA BALLENA 6 Pts. (+2), BARRIO PERLITA 6 Pts. (+1), SAN CARLOS 4 Pts. (0), ATLÉTICO FERNANDINO 4 Pts. (+2), PUNTA DEL ESTE 4 Pts. (+1), LIBERTAD 3 Pts. (-1), PEÑAROL MDO. (-1), CHARRÚAS 1 Pt. (-1), COLÓN 1 Pt. (- 6), SAN MARTÍN 0 Pt. (-4), DEFENSOR 0 Pt. (-15).

LA SERIE B TAMBIÉN TUVO MUCHA ACTIVIDAD

SUB-15 – KENNEDY Y PEÑAROL DE SAN CARLOS LIDERAN

B° Rivera “33” 2-2 Deportivo Gardel [Goles: Franco Ferreira (2) (B°Rivera “33”) – Gustavo Rodríguez – Sthefan Acevedo (D.Gardel)].

Peñarol (SC) 6-2 Central Molino [Goles: Santiago Ferreira (3), Diogo Simones (2), Matías Guadalupe (Peñarol SC) – Fausto Riverón (Central Molino)].

Alianza Cinco 0-4 Artigas Juniors [Goles: Giuliano Pintos (2), Camilo Meriles, Bastean Antonini (Artigas Jrs.)].

Kennedy 4-1 Hip. El Peñasco [Goles: Benjamín Marinho (3), Juan Garaza (Kennedy) – Diego Lenzuen (H.El Peñasco)].

POSICIONES:

KENNEDY 6 Pts. (+9), PEÑAROL SC 6 Pts. (+9), ARTIGAS JUNIORS 3 Pts. (+4), CENTRAL MOLINO 3Pts. (+1), B° RIVERA “33” 1 Pt. (0), DEPORTIVO GARDEL 1 Pt. (- 5), ALIANZA CINCO 0 Pt. (-4), LOBOS 0 Pt. (-6), HIPODROMO EL PEÑASCO 0 Pt. (-8).

SUB – 17 – CENTRAL MOLINO

LIDERA EN SUB-17 EN ARRANQUE MUY PAREJO

B° Rivera “33” 2-0 Deportivo Gardel [Goles: Lucas Campelo – Ihojan García (B°Rivera “33”)] Peñarol (SC) 0-0 Central Molino

Alianza Cinco 3-0 Artigas Juniors [Goles: Bautista Techera – Diego Ferreira – Federico Fontes (Alianza Cinco)].

Libre: Lobos

POSICIONES: CENTRAL MOLINO 4 Pts. (+6), ALIANZA CINCO 3 Pts. (+3), BARRIO RIVERA “33” 3 Pts. (+2), LOBOS 3 Pts. (+1), PEÑAROL SC 1 Pt. (0), KENNEDY 0 Pts. (-1), ARTIGAS JUNIORS 0 Pts. (-3), DEPORTIVO GARDEL 0 Pts. (-8). HIPODROMO EL PEÑASCO no compite en esta categoría.