Se realizaron en Maldonado los Primeros Juegos Panamericanos de Trasplantados

Con el niño uruguayo Ángelo Medina, recientemente trasplantado de corazón, como abanderado, se inauguraron el pasado jueves en Maldonado los Primeros Juegos Panamericanos de Trasplantados, que se extendieron hasta el domingo.

Casi un centenar de atletas participaron en distintas disciplinas: tenis de campo, tenis de mesa, atletismo (pista y campo), natación, básquetbol, Newcon, petanca, voleibol y ciclismo.

La ceremonia oficial de apertura se realizó en la sala de conferencias de la Intendencia de Maldonado, con la presencia de la ministra de Salud, Cristina Lustemberg, autoridades nacionales y departamentales, y las delegaciones de deportistas.

El evento es organizado por la Alianza de Pacientes Uruguay, que nuclea a más de 60 organizaciones, junto a Damos Vida, integrada por sobrevivientes y familias de la tragedia de los Andes. Según la organización, el objetivo es mejorar las tasas de donación y trasplante en América, desde Canadá hasta el Cono Sur, y mostrar la calidad de vida que se puede alcanzar tras un trasplante.

Ángelo Medina, acompañado por su madre, participó de las actividades previstas durante los cinco días del encuentro.

Los Juegos Panamericanos de Trasplantados se inspiran en los Juegos Mundiales de Trasplantados (World Transplant Games), nacidos en Portsmouth, Reino Unido, y considerados uno de los principales eventos de concientización sobre la donación de órganos a nivel global.