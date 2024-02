Sector turístico enfrenta “desafíos significativos” según informe de la consultora CERES

El turismo en Uruguay muestra señales de recuperación con la llegada de más de 3 millones de visitantes extranjeros en 2023, por encima de los niveles de 2019, aunque aún refleja una disminución del 20% en comparación con las cifras récord de 2017, sostiene un informe elaborado por la consultora CERES en los últimos días.

Según el Centro de la Realidad Económica y Social del Uruguay entre diciembre de 2023 y enero de 2024 llegaron al Uruguay casi cincuenta mil visitantes menos que en el mismo período anterior. Esa cantidad de visitantes, además, es un 32 por ciento menor que los resultados a las cifras de diciembre 2017/enero 2018.

Menos argentinos

“La caída interanual se atribuye principalmente a una disminución de visitantes argentinos, que se vio parcialmente compensada por un incremento en la llegada de turistas brasileños, chilenos y paraguayos.

Sin embargo, “el análisis de los ingresos de divisas en términos reales revela que el sector turístico enfrenta desafíos significativos para alcanzar los niveles de rentabilidad previo a la pandemia, ya que el gasto por turista apenas supera la mitad de lo registrado en 2017 en términos reales”, señala Ceres.

De acuerdo al mismo informe el gasto de los turistas fue un 4 por ciento menor al registrado en 2019 y un 31 por ciento menor al de 2017.

“Este descenso se apoya en buena parte por una reducción en el gasto per cápita de los visitantes, que en 2023 fue 9% inferior en dólares a 2019, y 18% menos en términos reales. No obstante, un aspecto positivo es el incremento en el gasto de uruguayos no residentes, que no solo supera los niveles prepandemia, sino que también muestra un crecimiento significativo en comparación con 2017. En 2023, este sector representó el 14% del total de ingresos por turismo receptivo, aportando USD 252 millones en ingreso de divisas. De todas maneras, se trata de personas con gasto per cápita inferior a los extranjeros (46% menos), principalmente por menor gasto en alojamiento”; explica Ceres.



Alojamientos

Una encuesta realizada por los técnicos de Ceres, que incluyo más de ochenta alojamientos representativos del veintiún por ciento de las habitaciones disponibles en el país, “muestra tendencias claras en tarifas y ocupación hotelera en Uruguay durante enero 2024, en comparación con los meses de enero de 2023, 2019 y 2018”.

“El informe destaca un crecimiento del 3% en las tarifas en dólares en enero 2024 respecto a enero de 2023, pero fueron 11% inferiores a los precios de enero de 2018. A pesar de este leve incremento interanual, si se observa en términos reales, se mantuvieron estables en comparación con 2023, y reflejaron una disminución del 21% frente a 2018. Este comportamiento tarifario evidencia una resignación de tarifas para no resignar ocupación. De todas maneras, la ocupación promedio en enero disminuyó respecto a enero 2023, con una caída más pronunciada en la segunda quincena, y fue significativamente menor a 2018. Este descenso en la ocupación, junto con un aumento en los costos operativos por inflación, pone de manifiesto los problemas de rentabilidad que el sector hotelero arrastra desde hace años”, indicó.