Selección Sub 18: Maldonado Liga Mayor y Salto Capital empataron en la primera final

Rodrigo “Chino” Fernández

La Selección Sub-18 de Maldonado Liga Mayor está disputando la Final del Interior ante Salto Capital. En el primer partido de este cruce definitivo terminaron en tablas 1-1 con un gol en la hora de la “Blanca” en un partido jugado en el Parque Dickinson de Salto.

Llegó la hora de definir la Copa para los muchachos dirigidos por Rubén “Pepa” Urrutia y han demostrado estar a la altura de las circunstancias, un camino largo los ha puesto en esta situación y a pesar de que hubo instancias donde lograron el pasaje a la siguiente ronda sin jugar son un equipo de enorme calidad y versatilidad, merecidamente tienen ahora la oportunidad de ser campeones.

El equipo salteño es fuerte, llegaron a este partido invictos como locales, por lo que demuestra que hablamos de una selección con un nivel superlativo, y que también merece estar en esta instancia. El primer gol del partido fue para el locatario, cuando corría el minuto 24 el delantero Facundo Silvera abre el marcador para los dirigidos por Wilson Cardozo, era justicia porque Salto era mucho más en el arranque del partido.

Maldonado se recompuso de estar en desventaja y poco a poco salieron del asedio inicial de su rival, metro a metro, jugada a jugada empezó a poner todo de sí mismos y emparejaron el partido al final del primer tiempo.

EMPATE IN EXTREMIS

En el 2do tiempo el encuentro fue muy parejo, los dos equipos con chances de anotar un gol, Salto a nada de ponerse 2-0 y Maldonado muy cerca del empate, los entrenadores fueron cambiando piezas dentro de la cancha y cuando restaban menos de 10 minutos era Maldonado que con los cambios del “Pepa” mandaba un claro mensaje: ir a por el empate. Se iban los minutos, pero no las esperanzas de la selección “Blanca” que dio todo y logran el empate en el minuto 95 con un golazo de Francisco Hernández que fue festejado por todos los muchachos de forma extraordinaria. El final del partido llegó y el empate era una realidad, un resultado muy importante para Maldonado que no bajó los brazos y ahora tiene todo a su favor para definir como locales esta Final, esperamos que las tribunas estén llenas de público y que sea una fiesta deportiva.

DETALLES

SALTO 1

LIGA MAYOR DE MALDONADO 1

Estadio Ernesto Dickinson

Árbitros de Durazno Matías Pérez, Gonzalo Ríos, Juan Monzón. Cuarto árbitro Rodrigo Saboreo

SALTO (1): Brolin Torres, Lautaro Fernández, Deivid Salaberry, Brahian Soria, Lucas Silva (Gonzalo Añasco), Thiago Correa, Joaquín Aguirre (Gerónimo Gauthier), Lautaro Godoy, Ignacio Giménez (Joaquín Barros), Facundo Silveira (Emilio Aplanalp), Franco Filippini (Francisco Caraballo) DT: Wilson Cardozo.

MALDONADO (1): Samuel Rodríguez, Leandro Figueredo, Theo Fonseca, Emiliano Bueno, Paulino Viera (Valentín Godoy), Francisco Hernández, Valentín Silvera (Maicol Bueno), Mateo Longeau , Eduardo Rojas (Juan Acuña), Ignacio Leguizamón (Nahuel Torres), Tadeo Alayon(Lucas Fernández)

DT Rubén Urrutia

GOLES: 24´ Facundo Silvera (Salto), 90+5´ Francisco Hernández (Maldonado Liga Mayor)