El senador nacionalista Rodrigo Blas propuso cerrar el Correo Uruguayo (Administración Nacional de Correos) o “dejarlo como una organizadora, una distribuidora”, y tercerizar el servicio postal universal que el Estado está obligado a prestar.

“Nosotros proponemos cerrar el Correo, pero es más que eso”, afirmó en declaraciones a Correo de Punta del Este.

Según Blas, el Correo registró en los últimos cinco años una pérdida de 206 millones de dólares. “Estamos hablando de 206 millones de dólares”, remarcó. El senador sostuvo que se trata de una actividad que, “si bien es esencial”, en un 90 % también es realizada por operadores privados, por lo que solo restaría “trasladar ese 10 % del servicio universal” que obliga al Estado a “llegar a todos lados”, con “un costo mucho menor, si es que lo llega a tener, y con un ahorro significativo del Estado”.

Entre las medidas, enumeró vender las propiedades del organismo, “redistribuir sus funcionarios, retiros incentivados, cortar las pérdidas y tercerizar el servicio universal”, que a su entender ya está tercerizado.

Blas agregó que el Correo Uruguayo “factura a través de las empresas públicas con sobrecostos, o sea que también hay un subsidio”, y describió el servicio postal como una actividad que “ha cambiado mucho en el tiempo” y que hoy “es más de logística que de envío de sobres o de cartas”.

Pérdida continua

El senador indicó que la iniciativa forma parte de “una propuesta de gobierno de pragmatismo, de prioridades” que se encuentra en elaboración y que apunta a “no resignarnos” ante actividades del Estado que “no son esenciales y le generan una pérdida continua al Uruguay”. En ese grupo ubicó también el pórtland de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP) y la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE). Mientras “el Uruguay tiene todos los años una discusión para asignar recursos”, sostuvo, “seguimos regalando recursos que después nos faltan”.

Blas diferenció las áreas en las que “hay que aumentar el gasto”, como la educación y la Policía, de otras “donde se gasta y se pierde muchísimo dinero”. “Son cosas que nos tenemos que sentar a hablar en serio”, planteó, y concluyó: “No nos podemos dar este tipo de lujos, que son lujos de la miseria”.