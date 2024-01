Shakespeare y Benedetti en la temporada de teatro al aire libre de Mariana Sagasti

Este verano la directora teatral Mariana Sagasti, propone tres obras para el disfrute de toda la familia, luego del éxito de la pasada temporada con sus propuestas de teatro al aire libre.

La primera de las presentaciones será el 7 de enero en la Glorieta del puerto de Punta del Este, con “Fragmentos del tiempo y del amor Mario Benedetti”. El 13 de enero, en el teatro de Verano Margarita Xirgú, se estrenará “Como gustes”, de William Shakespeare, obra que se repetirá en otras fechas y en otras locaciones. Por último, en febrero, y en una única presentación se pondrá en escena “Fragmentos del Tiempo y el Amor. Shakespeare”, en el Museo Ralli.

A continuación una breve reseña y las fechas de cada obra

FRAGMENTOS DEL TIEMPO Y DEL AMOR

MARIO BENEDETTI

“Memorias y fragmentos del tiempo y del amor” permitirá seguir hitos de la vida de Mario Benedetti con poemas y recuerdos que se entrelazan con música que trae al amor. La obra sigue un hilo conductor que habla del tiempo como un instante que pasa rápido, pero también, como maestro de la vida y el amor.

El espectáculo tiene una duración de 1 hora 10 minutos y ha sido adaptada y ambientada de manera atemporal, con guiños musicales y reminiscencias rioplatenses que dan lugar a un ágil recitado, donde la risa, la pasión, la música y el humor, estarán presentes en un ámbito de atardecer cultural y poético para Punta del Este.

Presentaciones

domingo 7 de enero 19.15 hs en Glorieta del Puerto de Punta del Este

Domingo 14 de enero: en Municipio de Punta del Este, Gorlero y Calle 30.

Entrada libre y gratuita

“COMO GUSTES” DE WILLIAM SHAKESPEARE

Como gustes (en inglés, As You Like It) es una obra cómica de William Shakespeare, escrita hacia 1599, que fue incluida en el First Folio (1623) como la octava de dieciocho comedias. La obra es un juego de comedia que manifiesta las rivalidades familiares entre hermanos, y el papel que el amor puede jugar en la superación de disputas.

Muchos críticos consideran “Como gustes” una de las comedias más maduras y trabajadas de Shakespeare, en la que convergen elementos clásicos del género.

Forma parte de la convención pastoril e incorpora, muchos de sus rasgos característicos: la naturaleza opuesta a la corte, personajes disfrazados, el tratamiento de la cuestión amorosa, el juego de identidades, y el descubrimiento personal mediante la pérdida y la recuperación. En un intento por innovar las convenciones, agrega la interacción entre los sexos, el conflicto familiar en torno a la herencia y la ambición por el poder.

La puesta en escena, con guion y producción de Mariana Sagasti incluye música de guitarras criollas, que retrotraen a los antiguos laúdes, y nos invitan a entrar en una atmósfera renacentista.

La comedia se pondrá en escena en diferentes lugares estratégicamente elegidos de Maldonado y Punta del Este relacionados con la naturaleza, de manera totalmente gratuita, apostando, como en años anteriores, desde la pandemia, a llevar obras clásicas, a turistas y residentes, con el único e increíble marco de lugares icónicos esteños.

“Como gustes”, de William Shakespeare sucede mayormente en el Bosque de Arden, donde la literatura pastoril se refleja dando lugar a enseñanzas de todos los tiempos y junto a la naturaleza enseñan, a través de los personajes Shakesperianos, las ventajas de una vida más tranquila cerca de la naturaleza.

El mensaje

Más allá de ser un espectáculo disfrutable, con una apuesta a la excelencia, este evento trasmite un claro mensaje de conciencia ecológica por sus características.

Es realizado al aire libre y no requiere uso de energía ya que el escenario y marco del mismo es el paisaje y belleza natural fernandinos.

Por eso, esta apuesta lleva implícitamente la bandera de la sustentabilidad y la naturaleza, como insignia para una vida más sana, de cuidado hacia el lugar en que vivimos, y el respeto por el planeta.

Es un espectáculo para toda la familia, con una duración de 1hr 25 minutos. Ha sido adaptada y ambientada de manera renacentista, con guiños musicales y reminiscencias del entorno dando lugar a una ágil y divertida comedia romántica, donde la risa, la música, la pasión y las enseñanzas de la naturaleza, dirán presente.

La comedia abre con la música de una guitarra de fondo que invita al público a escuchar la espectacularidad del argumento, con sus trajes, en el bosque; y así adentrarse en el mundo de los personajes pasando por momentos de comedia, el romance, la nostalgia, y culminando con un epilogo y una melodía que invitará al disfrute y a la reflexión.

Entrada Libre y gratuita

Lugares y horarios

Teatro de Verano Margarita Xirgú

Calle Porto Alegre s/n Havre.

Enero

Sábados 13, 20 y 27 19.30 hs

Febrero

Sábados 10 y 17 de Febrero. 19.15

Arboretum Lussich

Av. Lussich 100

Febrero

Sábados 3 y 24 a las 18.30.

FRAGMENTOS DEL TIEMPO Y DEL AMOR.

SHAKESPEARE

En esta obra se transita por momentos de comedia, romance, nostalgia, tiempos de amor y desamor extraídos de las obras más conocidas del escritor inglés.

Única presentación

Miércoles 7 de febrero, a las 19 hs en el Museo Ralli.

Entrada libre y gratuita