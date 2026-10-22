Si “Muriera esta noche” llega a Pan de Azúcar

La obra teatral sobre la vida y la poesía de Idea Vilariño se presentará el sábado 31 de octubre en el Club Centro Progreso de la ciudad de Pan de Azúcar, con entrada libre y colaboración voluntaria.

El sábado 31 de octubre, a las 20:00 horas, la sala teatro María Amalia Quintela del Club Centro Progreso recibirá la obra Si muriera esta noche, un retrato escénico de Idea Vilariño que lleva más de cien funciones en salas de Montevideo y del interior del país.

Con dramaturgia y actuación de Raquel Diana y dirección de María Clara Vázquez, el espectáculo construye su relato a partir de poemas, diarios, cartas, entrevistas y reflexiones de la poeta. La escena no propone un recital ni una semblanza biográfica convencional: Vilariño cobra presencia a través de la palabra dicha, la interpretación actoral y la música. Las composiciones originales se entrelazan con versiones de canciones de Alfredo Zitarrosa, Daniel Viglietti y Pepe Guerra en una experiencia que alterna la intensidad con momentos de humor.

El espacio sonoro es de Fernando Goicoechea y el vestuario de Felipe Maqueira.

La obra está dirigida tanto a quienes conocen y aman la poesía de Vilariño como a quienes aún no se han acercado a su obra. No se requieren conocimientos previos: el espectáculo funciona como puerta de entrada al universo de una de las voces fundamentales de la literatura uruguaya.

La entrada es libre con colaboración voluntaria a la gorra.