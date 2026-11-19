El hecho se registró alrededor de las 06:26 de la mañana de este jueves

Un hombre de 62 años falleció la mañana de este jueves en un siniestro de tránsito ocurrido sobre la Ruta Perimetral, entre las rotondas de Sodimac y La Candelaria.El hecho se registró alrededor de las 06:26. En el mismo participaron una camioneta Renault Oroch, conducida por la víctima, y un automóvil Chevrolet Corsa, al mando de un hombre de 25 años.

Según las primeras informaciones, tras producirse la colisión entre ambos vehículos, el conductor de la camioneta descendió de la misma y fue embestido por una motocicleta CFLite NK250, manejada por una mujer de 22 años.

Como resultado, el hombre de 62 años falleció en el lugar. La conductora de la motocicleta resultó lesionada y fue trasladada a un centro asistencial, donde se le diagnosticó fractura expuesta de miembro inferior derecho. El conductor del automóvil resultó ileso. En el sitio intervinieron efectivos policiales, unidades de emergencia y Policía Científica. También actuó la Fiscalía de 5.º Turno. Se investigan las circunstancias del siniestro.