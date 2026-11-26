Un automóvil Volkswagen Gol fue hallado volcado a la altura del kilómetro 83 de la ruta 39, cerca de Aiguá. El único ocupante, un hombre de 47 años, perdió la vida en el siniestro.

Cerca de las 6:05 de este jueves 26 de noviembre, la Policía recibió un llamado al 9-1-1 que alertaba sobre el vuelco de un vehículo en ese tramo de la ruta.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el Volkswagen Gol se encontraba volcado fuera de la calzada. En su interior hallaron al conductor, único ocupante del auto, sin signos vitales. Personal de la emergencia médica móvil confirmó el deceso en el sitio.

En el operativo intervinieron funcionarios de la Seccional 8.ª de Aiguá, Policía Caminera y Policía Científica.

Foto: FM Gente