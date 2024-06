Skatepark de La Barra se emplazará en predio lindero a la seccional policial

La Barra contará en los próximos meses con un espacio multiuso denominado “skatepark” que se construirá en un predio municipal y que tendrá un costo de 48.408.758,92 pesos con IVA y leyes sociales incluidas.

El denominado “skatepark” se emplazará en el predio de 31.650 metros cuadrados delimitado por las calles Humberto Piñeyro, Bartolomé Hidalgo y Los Destinos, lindero con el emplazamiento de la Seccional Duodécima de esa zona y será parte de un espacio multiuso tipo parque público. El monto de la obra supera el millón de dólares y será cobrado por el empresario Jorge Héctor Acosta Peralta quien se adjudicó la licitación efectuada por la Intendencia de Maldonado disparada por una iniciativa privada presentada al amparo de la Ley 17.555 por el mismo ganador. La citada norma permite que el estado reciba propuestas para la construcción de infraestructura donde el autor de la iniciativa tiene algunos beneficios. En este caso la Intendencia, al aceptar la propuesta de Acosta Peralta, le concedió un beneficio del 12 por ciento contra otros eventuales competidores tal como lo establece el artículo 19º de la ley 17.555. Sin embargo, esto no fue necesario porque en el acto de apertura de ofertas cumplido el pasado 15 de marzo el único que presentó una oferta fue el propio Acosta Peralta.

Sin objeciones

Luego de cumplido este proceso, la subdirección general de Obras Civiles y Mantenimiento informó: “la propuesta económica es correcta, que la empresa cumple con todo lo previsto en términos de antigüedad y antecedentes, y que el proyecto es integral y completo. Cumpliendo con todo lo solicitado, no se encuentra objeción alguna a la adjudicación del llamado a la empresa Jorge Acosta, por entender que cumple a cabalidad con lo establecido en el llamado”. La comisión Asesora de Licitaciones y Adjudicaciones expresó: “ la Propuesta se ajusta a las estimaciones realizadas, en el análisis de los demás Factores de Ponderación la Oferta obtiene un puntaje muy cercano al máximo previsto, y con respecto a la Propuesta cumple con lo solicitado tanto en funcionalidad, previsión de la interacción urbana y detalles proyectuales. Por tanto esta Comisión sugiere la adjudicación a la Empresa Jorge Acosta en los términos y condiciones que surgen de la Oferta presentada”.

Detalles de la obra

-La adjudicación del contrato de obra fue resuelta el pasado 11 de abril por el intendente Luis Eduardo Pereira actuando con el secretario general Juan Pígola. Según el pliego de condiciones publicado en la página de compras estatales del gobierno nacional, como parámetro de referencia se tomará la pista ejecutada en Punta del Este. Los materiales de terminación a proponer en el proyecto, deberán ser de índole y calidad igual o superior a los de referencia.

-Se mantendrán y cuidarán todos los árboles, arbustos y toda especie vegetal existente. Siempre que alguna especie vegetal requiera ser removida por cuestiones de proyecto se deberá realizar una consulta previa y por escrito a la Dirección de Obra. Deberá asimismo preverse el cuidado, corrimiento o sustitución de todas las instalaciones públicas existentes, como cañerías, cableados, columnas, etc., preexistentes, si las hubiera. Para el caso de los árboles existentes, se tendrá especial cuidado en su protección durante todo el transcurso de las obras. EN CASO DE NO RESPETAR UNA ESPECIE VEGETAL DEL ESPACIO SIN INTERVENCIÓN EXPRESA Y ESCRITA DE LA D.O. SE APLICARÁ UNA MULTA DE 500U.R

-La pista de skate no será superior a 1500m2 de superficie ni inferior a 1300m2.



-El oferente deberá incluir en el precio la provisión y montaje de tres inhibidores de rayos en lugares a determinar con la intendencia. No se aceptarán pararayos tipo Franklin.