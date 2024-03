“Sólo por hoy”: salieron de la droga y ahora ayudan a otros a lograrlo

Darío Bortagaray es operador terapéutico, fue consumidor y hace once años no lo hace y Luis Gastón aún trabaja para alejarse de las drogas; los dos son orientadores en el grupo

Los segundos miércoles de cada mes, desde las 19 horas, en la Tribuna Sur del Campus (sobre calle Enrique Burnett) son las reuniones de “Solo por hoy”, un grupo abierto destinado a personas con consumo problemático de drogas y que estén interesadas en iniciar un proceso de recuperación. Además de los consumidores, también pueden participar su familiares. Uno de los aspectos del programa es que quienes actúan como orientadores en los encuentros son personas que han logrado “escapar” de las drogas o están en proceso de hacerlo. A esto se suma el respaldo técnico de profesionales que aporta la intendencia.

Experiencia

Darío Bortagaray es operador terapéutico, fue consumidor y hace once años no lo hace, y Luis Gastón aún trabaja para alejarse de las drogas. Para Darío, de su propia experiencia surge que en algún momento de la infancia ocurren situaciones “que mal procesadas, derivan en decisiones para mitigarlas que abren el camino a hábitos perjudiciales” y que las adicciones van más allá de las sustancias o el alcohol. También se puede dar el caso de otro tipo de dependencias como es el juego, o no poder dejar el celular para dedicarse a otra cosa. En el caso de Luis Gastón está claro que se trata de cuatro segundos de “solución” y 24 horas de tristeza y que evitar el “entorno” (del consumo) es determinante para “salir”.

Por consultas sobre los grupos abiertos, comunicarse al 099 503 609, o través de la Dirección de Adicciones de la Intendencia de Maldonado.