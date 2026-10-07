“¿Somos todos Marset?”, por Rodrigo Blas

Golpe a golpe. Hay una vieja recomendación que nunca pierde vigencia: no escupir para arriba.
Sirve también para el dedo acusador. Para esa costumbre, cada vez más frecuente, de atacar a una organización, un partido, un club, una empresa o hasta una familia porque alguien que pertenece, perteneció, se acercó o simplemente pasó por allí se mandó una macana. Leve, grave o gravísima. Imagínese que, por culpa de Sebastián Marset, devenido en narcotraficante internacional, se concluyera que los uruguayos somos todos narcos o asesinos.
No nos gustaría. Y, más importante todavía, no sería justo.
Sin embargo, de un tiempo a esta parte parece haberse instalado el deporte del golpe a golpe.
Aparece un preso, un estafador, un narcotraficante o un delincuente cualquiera y enseguida unos y otros corren a revisar listas, fotos, actos, relaciones y antecedentes para descubrir si alguna vez estuvo cerca de tal o cual partido. Encontrado el vínculo, aparece una nueva marca en la canana. Una para vos. Otra para mí.
Y seguimos.
Sin darnos cuenta de que, si continuamos jugando a eso, las cananas de todos terminarán llenas de marcas. Porque los partidos políticos uruguayos son organizaciones enormes. Miles de personas participan, militan, colaboran, acompañan, votan, ocupan cargos o simplemente se acercan en algún momento.
Pretender que un partido conozca la vida, los negocios y las conductas privadas de cada una de esas personas no es exigir responsabilidad. Es exigir omnisciencia.
Otra cosa es la responsabilidad concreta. Si alguien sabía, participó, encubrió, facilitó o se benefició de un delito, que responda. Sea quien sea y esté donde esté. Pero eso es muy distinto de establecer culpabilidades por proximidad.
Una foto no prueba complicidad. Una afiliación no transmite antecedentes penales. Haber integrado una lista no convierte al resto de esa lista en responsable de los delitos que una persona pueda cometer. Porque si aceptamos esa lógica, no termina nunca.
¿Un delincuente fue socio de un club? ¿El club es delincuente? ¿Trabajó en una empresa? ¿La empresa es delincuente? ¿Integró un partido? ¿El partido es delincuente? ¿Tiene una familia? ¿La familia también?
Y finalmente llegamos al absurdo: Si Marset es uruguayo, ¿somos todos Marset? Claro que no.
Las responsabilidades tienen nombre y apellido. También una organización puede ser responsable cuando participa, conoce, encubre o se beneficia de una conducta ilícita. Pero eso hay que probarlo. No alcanza con una foto, una lista, una amistad o una cercanía. La política tiene demasiadas cosas importantes para discutir como para convertir cada delincuente que aparece en una oportunidad para ensuciar al adversario.
Porque entonces dejamos de buscar responsabilidades y empezamos a coleccionar culpables por asociación. Una marca para tu canana. Otra para la mía. Hasta que un día descubramos que están todas llenas. Y quizá entonces entendamos que la responsabilidad no se contagia por cercanía.
Cada uno debe responder por lo que hizo, por lo que sabía y por aquello que, teniendo la obligación de impedir, permitió. Lo demás es barro. Y cuando la política decide jugar permanentemente con barro, podrá discutir quién empezó. Lo único seguro es que termina embarrada entera.
Senador
Herrerismo