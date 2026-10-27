TCR observó el presupuesto de la Junta y fijó límites a la publicidad institucional

El Tribunal de Cuentas de la República examinó el Proyecto de Presupuesto Quinquenal de la Junta Departamental de Maldonado para el período 2026-2030 y lo aprobó con observaciones. La resolución 1689/2026, adoptada en sesión del 1° de julio, identificó tres irregularidades que el legislativo comunal deberá corregir y dejó asentadas dos advertencias que condicionan la ejecución del gasto.

La Junta había aprobado el presupuesto el 9 de junio pasado, en sesión con 31 votos y condicionado al pronunciamiento del Tribunal. El documento fue remitido al organismo contralor ese mismo día y entró formalmente a estudio el 17 de junio.

La publicidad, bajo la lupa

Entre las advertencias más notorias figura la que limita el alcance del objeto 2.2.1, destinado a publicidad. El Tribunal dejó establecido que esos fondos “sólo podrán ejecutarse cuando se trate de comunicar información institucional relacionada con el funcionamiento de la Junta Departamental”, y enumeró lo que queda expresamente prohibido: avisos publicitarios, sponsors, donaciones y cualquier otro gasto ajeno al legislativo departamental.

La distinción no es menor. En la práctica, fija un límite claro entre la comunicación institucional legítima —aquella que informa al ciudadano sobre la actividad del cuerpo— y el uso de fondos públicos para fines que el Tribunal considera ajenos al mandato de la corporación.

En el mismo sentido, el organismo advirtió sobre las transferencias al objeto 7.9.9 “Mesa Permanente”: solo son admisibles cuando están autorizadas legalmente, como ocurre con las destinadas al Congreso Nacional de Ediles. Las donaciones quedan descartadas.

Tres observaciones formales

El Tribunal formuló observaciones en tres puntos concretos. El primero involucra la partida destinada a los sectores políticos con representación en la Junta, incluida en el objeto 2.9.9 “Otros”. El organismo señaló que esa inclusión contraviene el artículo 295 de la Constitución y retomó objeciones que viene formulando desde 2010, con la última observación registrada en febrero de 2021.

El segundo punto detectó una discrepancia numérica: las cifras del objeto 711 “Sentencias Judiciales” no coinciden entre el articulado del presupuesto y el planillado para el año 2026. Una diferencia técnica, pero que el Tribunal no pasó por alto.

La tercera observación apunta a las previsiones del objeto 077 “Prima por Prestaciones Especiales”, que el Tribunal consideró insuficientes en un 50% respecto al gasto histórico registrado en ese rubro.

Financiamiento desde la Intendencia

El dictamen también señaló que las partidas previstas para la Junta en el presupuesto de la Intendencia de Maldonado resultan insuficientes. En consecuencia, las asignaciones proyectadas deberán ser financiadas por la propia Intendencia, lo que implica una coordinación presupuestal entre ambos organismos.

Fuera de los puntos observados, el Tribunal concluyó que el presupuesto “ha sido preparado en forma razonable” y que cumple con los plazos y mayorías exigidos por la Constitución y la ley. La resolución fue comunicada a la Intendencia de Maldonado y los antecedentes devueltos a la Junta Departamental para que proceda en consecuencia.