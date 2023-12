“Tenemos que meternos en los barrios a dar alimento para el espíritu”

El nuevo presidente de la Junta Departamental de Maldonado Alexandro Infante tiene como uno de sus principales objetivos aumentar el diálogo entre bancadas políticas y mejorar la espiritualidad de las personas para mejorar así a nivel social. “Tenemos un gobierno alejado del espíritu humano”, dijo a Correo de Punta del Este en una entrevista en la que habló sobre su nuevo rol dentro de la Junta.

A continuación un resumen de la entrevista.

-¿Con qué perspectivas encarará su nuevo rol?

-Yo no creo en los presidentes de la Junta refundadores, primero porque es un período muy corto, de un año, no hay mucho tiempo, no se pueden hacer cambios estructurales de base. Creo que lo que hay que hacer es seguir haciendo lo que se está haciendo bien y poder mejorar, en la medida que se pueda, e introducir algunas cosas, sobre todo de funcionamiento y de relacionamiento que potencien a la institución. Apuesto a hablar con los ediles de la oposición y del oficialismo para generar un diálogo fundamentado, argumentado. Creo que a veces lo que pasa es que se dan debates y nos vamos de la fundamentación a la emoción.

-¿Cómo está hoy el diálogo entre bancadas?

-Muchas veces nos emocionamos porque la política se siente a flor de piel, porque es emocional, pero eso no le sirve a nadie, nos da una mala imagen a los ediles y a nosotros mismos en el crecimiento político. El diálogo fundamentado genera que crezcamos como políticos y eso termina llegando a la sociedad, porque el resultado de nuestro trabajo lo recibe la gente.

-¿Cuál cree que es el principal desafío al que se enfrentará?

-Que no entre esa emoción de la campaña electoral que se viene, trataremos de que eso no permee en el ámbito estrictamente institucional de la Junta. Y sobre todo, muy estricto intransigente en el tema de las adjetivaciones personales.

-¿Qué planes tiene para la Junta Departamental?

-Creo que está bueno armar una mesa interpartidaria de mujeres. Nosotros no creemos en las cuotas políticas, creemos en la meritocracia, en el esfuerzo de la mujer. Pero tenemos en la Junta Departamental una cantidad de mujeres, inclusive de la oposición, con una experiencia y una trayectoria política enorme que muchas veces veo como que no encuentran sus roles dentro de la Junta Departamental, porque son mujeres de hacer de ejecutar.

-¿Se les da ese lugar en la Junta?

-Claro que sí, se le da lugar desde cada bancada, cada partido, cada sector e ideología. Pero las mujeres no dejan de ser mujeres por estar en un partido u otro, y existen problemas comunes que solo la sensibilidad de una mujer puede entender.

-¿Por ejemplo?

-El problema que tiene una mujer que padece violencia, el problema que tiene una mujer que está espiritualmente mal. Yo creo mucho que la mujer biológicamente está preparada para otra cosa que los hombres no, y eso no lo podemos negar, es un dato científico. Y eso también nos hace espiritualmente distintos y ese sufrimiento que tienen las mujeres, esas problemáticas que tienen las mujeres, sobre todo de la base de la sociedad, esos temas, una mesa interpartidara puede juntarse para atenderlos. Que se junten, que salgan al territorio a caminar juntas, a identificar esos problemas y traerlos a la Junta, que es un instrumento para resolverlo. Tenemos que trabajar socialmente muchísimo. Estamos haciendo un mal trabajo social como país. Tenemos un Ministerio de Desarrollo Social que se jacta de abrir refugios, cuando tendrían que jactarse de cerrarlos, de que no hubiera gente en la calle que los necesitara. Está la inmediatez del voto, la foto, el hicimos, hicimos, hicimos, que es lo material, pero no tiene lo espiritual. Tenemos un gobierno alejado del espíritu humano y esto no es religión.

-¿De qué manera se pueden arreglar los problemas?

-Hay que ir a los barrios y hablar con la gente. Hay que comenzar a hablar. Esto se hace con gente que cree en estas cosas, tengo expertos y amigos que han desarmado pandillas con la palabra. Esto suena medio lírico, pero no lo es. Nosotros tenemos la menor tasa de creyentes de América y la mayor tasa de suicidios. Los países que tienen mayor cantidad de creyentes tienen menos suicidios. Es un dato científico, las personas tenemos que creer en algo.

-¿Habla de religión?

-No, hay que hablar de la fe, de gente que cree en algo. Yo pienso, me emociono y reacciono. Cuando no manejamos la inteligencia emocional es peor.

-¿De qué manera se aplica eso a problemas sociales, por ejemplo a un robo, un asesinato o un caso de violencia de género?

-Necesitamos que se sienten hablar, que digan‘mira a nosotros nos está pasando algo. Tenemos un tema porque si antes nos queríamos, respetábamos, éramos felices hoy nos hablabas hoy, me maltratas’

-¿Cómo se arregla eso a nivel de políticas públicas?

-Tenemos que evitar que suceda. Tenemos que meternos en los barrios a dar alimento para el espíritu, a enseñar a expresarnos.