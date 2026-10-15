Terminal de Aviación Ejecutiva de Laguna del Sauce fue elegida por segundo año consecutivo como la mejor de Sudamérica

Por segundo año consecutivo, la Terminal de Aviación Ejecutiva del Aeropuerto Internacional de Punta del Este fue reconocida como la mejor de la región en una nueva edición de los World Travel Awards, el premio internacional que destaca la excelencia en la industria de viajes, turismo y hospitalidad. El galardón, entregado en la categoría Mejor FBO (Fixed Base Operator) de Sudamérica durante la ceremonia celebrada en Jamaica, reafirmó el liderazgo regional de la terminal por el nivel de servicio, atención, infraestructura y experiencia que ofrece a la aviación privada.

“Nos enorgullece enormemente haber vuelto a recibir este premio de la industria por nuestra Terminal de Aviación Ejecutiva, un espacio clave en nuestra apuesta por el crecimiento de la actividad aeronáutica privada en el país”, sostuvo Damián Pera, gerente de Aviación General de Aeropuertos Uruguay.

Por su parte, Guillermo Pagés, gerente general del Aeropuerto Internacional de Punta del Este, extendió su agradecimiento “a todos quienes nos acompañaron con su voto y valoraron tan positivamente nuestros servicios e instalaciones. Este nuevo reconocimiento es fruto del esfuerzo permanente de todo nuestro equipo por ofrecer una experiencia de altísima calidad a quienes pasan por nuestra terminal”.

En línea con este reconocimiento, la terminal también obtuvo una nominación al World Travel Award al mejor FBO a nivel global, que se decidirá mediante una votación abierta disponible hasta el viernes 30 de octubre en el sitio web oficial del galardón.

Referencia

Inaugurada en diciembre de 2024, la Terminal de Aviación Ejecutiva fue diseñada para redefinir la experiencia de la aviación privada en Uruguay. Sus amplios ambientes, una terraza exterior con vistas a la plataforma operativa, gastronomía premium, una tienda Duty Free y una exclusiva Sala de Pilotos han contribuido a consolidarla como una referencia en exclusividad, confort y servicio a medida.