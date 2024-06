Tienda Inglesa celebra su 155 aniversario con ofertas con hasta 70% off en la segunda unidad

Para festejar su 155° aniversario, Tienda Inglesa lanzó una promoción con más de 6.000 ofertas que alcanzan descuentos de hasta un 70% en la segunda unidad dentro de la misma categoría. Los clientes que abonen con tarjetas Club Card Crédito de Scotia tendrán un descuento adicional del 20% en la segunda unidad, llevando las promos al 90%.

En productos seleccionados de comestibles, comprando dos unidades de igual precio, marca y categoría hay un descuento de 70% en la segunda unidad. Además, numerosos productos de alacena, comestibles, bebidas y bazar, entre otros, también tienen descuentos de entre 60% y 40% en la segunda unidad.

Los clientes también pueden aprovechar la oportunidad para adquirir artículos pertenecientes a las categorías pequeños electrodomésticos con hasta 50% off, Smart TV, audio y tecnología con hasta 40% off, y grandes electrodomésticos con hasta un 30% off de descuento. En el caso de productos seleccionados de electro y tecnología, abonando con tarjetas Club Card Crédito de Scotia se accederá a un descuento extra del 15%.

Además, la Tienda realizará 155 sorteos de órdenes de compras por el valor de $ 10.000, lo que totaliza $ 1.550.000. Cada $ 500 en compras se genera un cupón acumulable que se acredita directamente en la cuenta del Programa Puntos de cada cliente.

Las bases y condiciones de la promoción aniversario de Tienda Inglesa, vigente hasta el domingo 16 de junio, así como todos los productos participantes, están disponibles en el sitio web www.tiendainglesa.com.uy.