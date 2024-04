Titular de la SENACLAFT rechazó afirmaciones formuladas por periodista del diario La Nación de Buenos Aires

La denuncia del periodista argentino Hugo Alconada Mon, que calificó a Uruguay como un país lavador de dinero proveniente de diversos ilícitos, fue desestimada desde la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y financiamiento del terrorismo (SENACLAFT).

El ex presidente de la Suprema Corte de Justicia y actual titular de la Senaclaft, Jorge Chediak, rechazó las afirmaciones formuladas por el periodista del diario La Nación de Buenos Aires durante su participación en el programa “La Noche de Mirtha” que se emite por el canal 13 de Buenos Aires.

En declaraciones formuladas a la emisora capitalina Radio Montecarlo, Chediak sostuvo que si bien el lavado de activos de dinero proveniente de diversos delitos como la corrupción, el narcotráfico o el terrorismo existe en todos lados, en el caso de Uruguay “es muy inferior a los países de la región”.

Chediak aseguró, `por el contrario, que nuestro país “es un refugio para capitales lícitos, debido a que es una democracia plena, una República estable, con justicia independiente y reglas claras” sostuvo. También dijo que la justicia uruguaya colabora con los requerimientos internacionales, (incluye a la Argentina) siempre y cuando “los mismos se adecuen a las garantías procesales”.

Lavadores

Durante su participación en el citado programa, Alconada Mon dijo que “los uruguayos son unos lavadores”, afirmación que fue apoyada por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, ex esposa del fiscal Alberto Nisman. Alconada Mon salió al cruce de la conductora del programa cuando ésta contó la resolución del caso Lola Chomnalez a partir de una pequeña gota de sangre de su asesino detectada por los efectivos de la Dirección Nacional de Policía Cientifica y que permitió la detención y posterior condena del autor del asesinato cometido en el año 2014.

“Espere que acá hay muy buenos jueces y fiscales que hacen este tipo de investigaciones. Uruguay tiene que explicar por qué no investigan nada del lavado de activos. No entregan información a la Argentina. A Uruguay le decimos la Suiza de América del Sur no porque haga chocolate. Es porque es la gran caja de seguridad de toda la América del Sur”; exclamó. “Donde lavan muchos argentinos también”; aseguró casi al mismo tiempo la jueza Arroyo Salgado. “Ellos se la pasan señalando a la Argentina diciendo: ‘¡ustedes son corruptos! Hay que decirles: ‘¡ustedes los uruguayos son los lavadores!’”, continuó Alconada.