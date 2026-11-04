Tránsito: IDM aclara que cambios en la Península aún no están operativos

La Intendencia de Maldonado salió a desmentir informaciones que circulan en algunas plataformas digitales, entre ellas Waze y Google Maps, que indican que los cambios en diferentes calles de la Península ya habían comenzado este miércoles.

El intendente Miguel Abella señaló el martes en rueda de prensa que no existe una fecha definida para que comiencen a regir los cambios. Las tareas continúan en su etapa de planificación y se informará oportunamente a la población, dado que la intervención implica también la presencia del cuerpo inspectivo en la zona durante los días previos, se informó desde la comuna.