Luego de analizar los resultados de las elecciones para el Directorio del Banco de Previsión Social (BPS) celebradas el pasado domingo, el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT emitió un comunicado público en el que informó la resolución unánime de iniciar una instancia de revisión interna.

Según detalló la central sindical en el documento, el primer punto acordado establece la apertura de «un proceso de autocrítica profunda, reflexión y el estudio de la realidad y de los distintos factores que intervienen en el resultado». De acuerdo con lo resuelto, esta evaluación abarcará tanto al propio Secretariado como a «todas las filiales y al conjunto del movimiento sindical».

En el segundo punto de la resolución, la conducción del PIT-CNT explicó que esta etapa se llevará adelante «bajo el pilar de la unidad» y apuntará a «llegar más eficientemente a los trabajadores hoy no comprendidos en el movimiento sindical». Asimismo, el comunicado señala que el objetivo es «ajustar y corregir en lo que corresponda, nuestra práctica, nuestra organización y nuestras formas de comunicación», con la finalidad de «defender con más eficacia los derechos e intereses de los trabajadores».

Finalmente, la central obrera indicó los plazos establecidos para esta revisión. Según informaron, los resultados obtenidos a corto plazo serán elevados a consideración de la Mesa Representativa Nacional Ampliada, instancia que sesionará el próximo jueves 10 de diciembre. De acuerdo con el texto difundido, las conclusiones a las que se arribe en esa instancia pasarán a formar parte del plan de acción del PIT-CNT para el año 2027.