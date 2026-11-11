Tres muertos en choque frontal en ruta 12, entre ellos una niña de dos años

Tres personas murieron este miércoles de madrugada en un choque frontal sobre la ruta 12, en el kilómetro 83 del departamento de Canelones, entre las localidades de Tala y San Ramón. Entre las víctimas hay una niña de dos años. El conductor del otro vehículo quedó politraumatizado grave y fue trasladado al CAAMEPA de Pando.

El siniestro se registró a las 5:51. Dos automóviles circulaban en sentidos contrarios cuando colisionaron de frente en una recta con pendiente ascendente. El tramo no tiene banquinas ni delineación de carriles porque está en plena etapa de pavimentación.

En el primer vehículo viajaban tres personas: una pareja mayor de edad y la niña. Los tres murieron en el lugar. El segundo automóvil, un SUV, era conducido por una sola persona, que resultó con politraumatismos graves.

Según el relevamiento de la Dirección Nacional de Policía Caminera, aunque el impacto fue frontal, ambos vehículos presentan deformaciones estructurales severas también en sus laterales izquierdos. Uno quedó sobre la calzada; el otro, en la faja natural del margen opuesto.

(Crédito imágenes e información: @DNPCaminera