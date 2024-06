Tribunal aplicó arresto domiciliario total a mujer policía acusada de violencia doméstica agravada

El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 3º turno dispuso el pasado 20 de mayo el arresto domiciliario total de una mujer policía imputada por la presunta comisión de reiterados delitos de violencia doméstica agravados cometidos en perjuicio de un adolescente de trece años que vivía con ella. El tribunal se expidió sobre los recursos de apelación interpuestos tanto por la fiscalía como por la defensa de la mujer contra la decisión de la jueza letrada de 2º turno de violencia basada en género, sexual y doméstica de San Carlos Lourdes Calcerrada dispuesta en una audiencia celebrada el pasado 25 de abril.

En esa ocasión, la magistrada resolvió por formalizada la investigación respecto de la imputada por la presunta comisión de reiterados delitos de violencia doméstica agravados.

En esa audiencia y en contra de lo solicitado por la fiscalía de imponer la prisión preventiva de la imputada, la jueza dispuso la aplicación de diversas medidas cautelares como el deber de la imputada de fijar domicilio y no modificarlo sin dar inmediato conocimiento al Tribunal. También la obligación de no acercarse a la víctima a menos de quinientos metros.

Las citadas medidas cautelares vencerán a las 17:26 del próximo 25 de julio de 2024.

La defensa recurrió la formalización dictada por la magistrada contra su cliente por entender que la misma no cumplió con los aspectos formales que establecen las normas procesales en la materia.

No es suficiente

Por su parte la fiscalía sostuvo que las medidas cautelares y no la prisión preventiva de la acusada no inhiben los riesgos procesales que se verifican, esto es, el entorpecimiento de la investigación y el peligro para la víctima. Concretamente la prohibición de comunicación y acercamiento al menor no es una medida suficiente, teniendo presente que hay una institución que revinculó a la víctima con su agresora, y una situación de violencia por 10 años que ocurre en el seno familiar que cometió la imputada.

El caso

La Fiscalía estableció que el día 10 de setiembre de 2023 el adolescente BB, de 13 años fue encontrado por una señora, caminando solo por la Avenida Luis Alberto de Herrera en las proximidades de Cylsa, en horas de la noche. El menor le manifestó que en reiteradas oportunidades se había retirado de la finca donde vivía con la mujer policía, quien lo había criado desde temprana edad, ya que la misma lo golpeaba y lo sometía a malos tratos, ejerciendo violencia física y psicológica.

En concreto ese día la imputada lo habría apuntado con el arma de reglamento, ya que la misma es funcionaria policial.

Por esta razón, la fiscalía sostuvo que el adolescente ingresó en amparo en INAC -CAIF Navegantes. La Representación del Ministerio Público hizo mención a lo que surgió de la pericia psicológica realizada el 16 de noviembre de 2023 por la Lic. María Alejandra Espíndola, de la que surgen indicadores de violencia doméstica vividos durante años por la víctima y ejercidos por la mujer.

Resolución

El tribunal de apelaciones se expidió manteniendo la formalización del caso y por no someter a la acusada a la prisión preventiva como fue solicitado por la fiscalía.

Por esta razón, el tribunal de alzada confirmó de forma parcial la resolución de la jueza Calcerrada de aplicar medidas cautelares pero ordenó el arresto domiciliario total de la mujer policía con el control periódico y aleatorio a cargo de la autoridad policial, todo por el plazo de 90 días, que vencerá a las 17:26 del 25 de julio de 2024.

Desacato

La jueza del caso citó en varias oportunidades a los directores de Inau Maldonado y del Centro Navegantes para que comparecieran en una audiencia a fin de ser interrogados. El pasado 8 de abril la jueza emitió el siguiente decreto: “Reiterase el oficio a INAU en los términos peticionados, intimando su cumplimiento en el plazo de 30 días, bajo apercibimiento de fijar conminaciones económicas (astrientes) así como noticiar a Fiscalía de la comisión del delito de desacato, así como la conducción mediante la policía de los directores de INAU Maldonado y del CAFF Navegantes a audiencia”. Se supone que ambos jerarcas concurrieron al referido juzgado.