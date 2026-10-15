Tribunal confirmó la intervención judicial de una sociedad anónima propietaria de inmuebles en José Ignacio

El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Primer Turno confirmó la sentencia que dispuso la intervención judicial de Cikelmar Sociedad Anónima, empresa propietaria de inmuebles en José Ignacio y otras localidades, en el marco de una disputa entre dos socios que llevan años enfrentados judicialmente por el control de un grupo de sociedades con activos inmobiliarios de alto valor.

La sentencia, redactada por la ministra doctora Ana Rivas y firmada también por los ministros Beatriz Venturini y Álvaro Messere, rechazó los recursos de apelación interpuestos por Maximiliano Nardelli y su padre Gustavo Nardelli, así como por la propia Cikelmar, y confirmó en todos sus términos la intervención judicial con desplazamiento de autoridades decretada por la jueza de primera instancia.

La disputa societaria

El conflicto enfrenta a Habib Abraham y a los Nardelli por el control de un entramado de sociedades anónimas que incluye a Cikelmar, Agranja y Compañía de Granos del Uruguay (CGU). El punto central de la disputa es quién es el verdadero accionista de Cikelmar: Maximiliano Nardelli sostiene que posee físicamente los títulos accionarios al portador y que por tanto es el único dueño, mientras que Abraham sostiene que la titular del cien por ciento del paquete accionario de Cikelmar es Agranja, sociedad que ambos controlan en partes iguales.

El Tribunal resolvió la cuestión apoyándose en un documento clave: el memorándum de entendimiento suscripto por ambas partes, en el que Abraham y Maximiliano Nardelli reconocieron expresamente que Agranja es titular del cien por ciento de las acciones de Cikelmar, que el paquete accionario se encontraba extraviado y que no se habían realizado transferencias del mismo. Ese reconocimiento, sumado a las declaraciones ante el Banco Central del Uruguay de los años 2013, 2016 y 2018 y a veinte años de libros sociales de la empresa, llevaron al Tribunal a concluir que Agranja es la accionista controlante de Cikelmar, desestimando la pretensión de Nardelli de ser reconocido como único propietario.

Los alquileres

Uno de los elementos más llamativos que emergió del expediente fue la denuncia de que Gustavo Nardelli, padre de Maximiliano y director desplazado de Cikelmar, habría estado alquilando a través de la plataforma Airbnb la casa de José Ignacio propiedad de la sociedad a 5.000 dólares por noche, apropiándose de esos ingresos en forma personal sin volcarlos a las cuentas de Cikelmar ni rendir cuentas al respecto.

La parte actora denunció además que Nardelli tampoco habría pagado las cargas tributarias correspondientes a los inmuebles con esos fondos.

Este extremo fue uno de los argumentos centrales para sostener la necesidad de mantener la intervención judicial con desplazamiento de autoridades, en lugar de sustituirla por una simple veeduría como solicitaban los Nardelli. El Tribunal compartió ese criterio y mantuvo la designación de una contadora como interventora con plenas facultades, incluyendo la entrega de las llaves de los inmuebles.

Los agravios rechazados

Maximiliano Nardelli había argumentado que la intervención era ilegítima porque Abraham no tenía legitimación para solicitarla al no ser accionista directo de Cikelmar, que la medida lesionaba su derecho de propiedad y que debía cesar o al menos reducirse a una veeduría. El Tribunal rechazó todos estos planteos: si Abraham es accionista de Agranja y Agranja controla Cikelmar, la legitimación para solicitar la intervención existe y está amparada por el artículo 184 de la Ley de Sociedades Comerciales.

También rechazó la solicitud de ampliar la intervención a CGU, señalando que esa sociedad tiene sus órganos sociales activos y no se configuran los requisitos legales para intervenir una empresa en funcionamiento normal.

El único agravio que prosperó fue uno procesal planteado por Abraham, relacionado con el tratamiento de dos escritos presentados en plazos independientes, aunque el Tribunal aclaró que esa corrección no modificaba el resultado final del fallo.

La causa continúa su curso con la interventora judicial a cargo de la administración de Cikelmar y sus inmuebles, mientras los conflictos entre los socios se dirimen también en otras sedes judiciales.