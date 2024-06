Tribunal de Apelaciones desestimó reclamo laboral contra la Fundación a Ganar y la Intendencia de Maldonado

El tribunal de apelaciones de trabajo de 2º turno confirmó el pasado 29 de mayo el fallo en primera instancia que desestimó un reclamo laboral de tres beneficiarios del Programa de Oportunidad Laboral contra la Fundación a Ganar y la Intendencia de Maldonado.

En primera instancia, la jueza letrada de 7º turno de Maldonado, doctora Ecatherina Cardozo Gorostiaga, en fallo del 29 de setiembre del año pasado desestimó la demanda tanto contra la fundación A Ganar como contra la Intendencia de Maldonado.

El denominado “Programa Oportunidad Laboral” fue establecido por la Ley 19.952, con las modificaciones introducidas por las Leyes 19.997 y 20.025 y los respectivos decretos 164/021, 398/021 y 153/022.

Se trató de un programa de alcance nacional, cuyo objetivo fue promover la inserción y reinserción transitoria en el mercado de trabajo de personas entre 18 y 65 años de edad que no estuvieran percibiendo (ni lo hicieran en el curso del programa) alguna prestación de naturaleza salarial, pública o privada, subsidio por desempleo, por enfermedad, jubilación, pensión u otra retribución de carácter personal. Se garantizaron cupos para personas especialmente vulnerables. Tuvo una duración de doce meses, entre junio del 2021 y mayo del año 2022.

El programa fue coordinado y administrado por una Comisión Sectorial, asignándose cupos a los diferentes Gobiernos Departamentales, quienes coordinaron con la Comisión las tareas de valor público a cumplir por los beneficiarios. También estuvo a cargo de los Gobiernos Departamentales la inscripción para participar del Programa (fijándose el sorteo como mecanismo de selección de los inscriptos), así como la liquidación y pago de la prestación establecida para los beneficiarios, de acuerdo los cupos asignados.

La financiación del programa provino del Fondo Solidario COVID-19 (Ley 19.874, lo que da cuenta también de la situación del país en la que se enmarcó el programa) y de recursos asignados por los gobiernos departamentales.

Régimen especial

La ley estableció y reguló un régimen especial de contratación al efecto. Las tareas o actividades realizadas por los beneficiarios debieron aportar valor público y por ellas tuvieron derecho a obtener una contraprestación transitoria denominada “Oportunidad Laboral”.

Los beneficiarios del Programa, durante los meses de junio de 2021 a enero de 2022, percibieron la prestación transitoria “Oportunidad Laboral” dentro de los primeros diez días siguientes de ejecutado su trabajo en cada mes, por un monto máximo mensual nominal equivalente a 12.500 pesos, siempre que hayan cumplido con las obligaciones que asumieron al ingresar al Programa. El referido monto se abonó por doce jornales efectivamente trabajados en la quincena.

Durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2022 los beneficiarios del Programa, dentro de los primeros diez días siguientes de ejecutado su trabajo en cada mes, percibieron la prestación transitoria por un monto máximo mensual nominal equivalente a 6.250 pesos uruguayos, siempre que hayan cumplido con las obligaciones que asumieron al ingresar al Programa. El referido monto se abonó por seis jornales efectivamente trabajados en la quincena.

El tribunal recordó que la “prestación no posee naturaleza salarial ni retributiva, es personal, intransferible e inembargable, y no podrá constituir garantía de obligaciones ni ser afectada por retenciones, exceptuándose las relativas a pensiones alimenticias.”

“Los actores pretenden que se califique su vinculación como laboral y reclaman los rubros aguinaldo, licencia y salario vacacional. Sin embargo, no tienen derecho a estos rubros, pues debe estarse al estatuto específicamente establecido por el legislador, en el cual se indica que la vinculación es con el respectivo Gobierno Departamental, pero a la vez y de modo expreso, que no integrarán las nóminas de personal del mismo, ni estarán comprendidos en sus regímenes de remuneraciones, ni en sus beneficios. Además, expresamente también la ley dispone que la contraprestación pecuniaria que denomina “Oportunidad Laboral”, no posee naturaleza salarial o retributiva, calificación que es potestad del legislador disponer, debiéndose estar a lo establecido”; señaló el fallo en segunda instancia.