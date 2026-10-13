Tribunal de Apelaciones redujo a 35.700 dólares la indemnización que deberán pagar los operadores de Casa Babel a vecinos de Manantiales

El Tribunal de Apelaciones Civil confirmó parcialmente una sentencia que condenó a los operadores del local Casa Babel de Manantiales a indemnizar a los vecinos perjudicados por su funcionamiento irregular como local bailable, aunque redujo el monto de la condena de 64.000 a 35.700 dólares. La Intendencia de Maldonado, en cambio, quedó exonerada de responsabilidad por considerar el Tribunal que actuó con la diligencia debida ante las denuncias recibidas.

La sentencia, redactada por la ministra doctora Analía García Obregón y firmada también por las ministras Gabriela Rodríguez Marichal y Cecilia Schroeder Rius, pone fin a un largo proceso judicial iniciado en 2019 que involucró a vecinos del balneario, a los operadores del establecimiento y a la Intendencia departamental.

El origen del conflicto

El caso tiene sus raíces en el padrón 17799 de Manantiales, donde funcionó durante varias temporadas el local comercial denominado Casa Babel, operado por los señores Francisco Arturo Grimaldi y Javier Solari Costa —titulares de la sociedad de hecho que los nuclea— como arrendatarios del inmueble propiedad de Ducley S.A. El local había sido habilitado por la Intendencia de Maldonado bajo el rubro restaurante, en forma excepcional y condicionada, en razón de que desde el año 2014 la zona donde se ubica está calificada como residencial temporal, no apta para comercios de ese tipo.

La habilitación fue concedida en diciembre de 2017 por el entonces Director General de Higiene y Medio Ambiente de la Intendencia, Jorge Píriz, quien avaló la solicitud de los operadores de continuar con el rubro restaurante que ya contaba con antecedentes en el local. Sin embargo, según quedó probado en el proceso, Casa Babel funcionó en la práctica como local bailable con fiestas nocturnas que se extendían hasta altas horas de la madrugada, actividad para la que nunca tuvo autorización.

Los afectados fueron los propietarios del Chalet La Tempestad, ubicado en el padrón 2624, terreno por medio del padrón donde funcionaba Casa Babel. El señor Agustín Cedrés Pérez es el propietario del inmueble y su madre, Ana Leticia Pérez Cano, residía en él. Ambos iniciaron el juicio en 2019 reclamando indemnización por el daño moral sufrido a raíz de las molestias generadas —ruidos, aguas servidas, residuos, perturbación del descanso y obstaculización del acceso— y por el lucro cesante derivado de los alquileres de temporada que dejaron de percibir mientras Casa Babel operó ilegalmente como boliche.

Las pruebas que acreditaron el ilícito

El proceso acumuló evidencia contundente sobre el funcionamiento irregular de Casa Babel. Múltiples contratos de arrendamiento del Chalet La Tempestad demostraron que el inmueble había sido alquilado en las tres temporadas estivales previas al inicio de las actividades de Casa Babel, generando ingresos promediales de 11.900 dólares por temporada: 9.550 dólares en la temporada 2014-2015, 12.300 en la de 2015-2016 y 13.850 en la de 2016-2017.

Desde que Casa Babel comenzó a operar, en la temporada 2017-2018, el chalet dejó de alquilarse. Los testimonios de varios testigos confirmaron tanto el funcionamiento del local como boliche como la imposibilidad de arrendar el inmueble vecino en ese período. Los expedientes administrativos tramitados ante la Intendencia de Maldonado registraron múltiples denuncias de la actora y de otros vecinos de la zona por ruidos molestos, acumulación de basura, problemas de tránsito e invasión de propiedad privada.

La Intendencia notificó a los demandados en mayo de 2018 que debían ajustarse al rubro autorizado —restaurante— bajo apercibimiento de clausura. En enero de 2019 aplicó una multa de 50 Unidades Reajustables a Casa Babel por haber realizado una fiesta sin autorización el 1° de enero de ese año. Pese a todo, el local continuó operando como boliche hasta el vencimiento del último contrato de arrendamiento, en marzo de 2020, completando así tres temporadas de funcionamiento irregular.

La condena y su reducción

La jueza de primera instancia, doctora Gabriela Tuberosa Etchart, había condenado solidariamente a Grimaldi, Solari Costa y Ducley S.A. al pago de 64.000 dólares por concepto de lucro cesante, acogiendo la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la Intendencia de Maldonado y rechazando el daño moral reclamado por los actores.

El Tribunal de Apelaciones ajustó el cálculo del lucro cesante. Teniendo en cuenta que el promedio de renta obtenida en las tres temporadas anteriores al funcionamiento de Casa Babel fue de 11.900 dólares y que el local operó irregularmente durante exactamente tres temporadas —2017-2018, 2018-2019 y 2019-2020— el monto del lucro cesante resarcible es de 35.700 dólares, resultado de multiplicar ese promedio por las tres temporadas afectadas. La sentencia de primera instancia había fijado ese concepto en 64.000 dólares sin explicitar el método de cálculo, lo que motivó la corrección en segunda instancia.

El daño moral reclamado por 10.000 dólares quedó definitivamente excluido de la condena, al no haber sido apelado ese rechazo por la parte actora. Los intereses legales solicitados en la demanda tampoco fueron objeto de pronunciamiento expreso ni de agravio, por lo que tampoco integraron la condena final.

La responsabilidad de la Intendencia de Maldonado

Uno de los puntos más sensibles del fallo fue el análisis de la responsabilidad de la Intendencia de Maldonado, que los actores habían demandado por habilitar un local que no cumplía con la normativa departamental y por no controlar su funcionamiento pese a las reiteradas denuncias.

El Tribunal confirmó la exoneración de la Intendencia. Si bien reconoció que la administración departamental no opuso formalmente excepción de falta de legitimación pasiva —lo que técnicamente debería haber impedido que el juez la declarara de oficio, agravio que fue planteado por los actores en su adhesión a la apelación— consideró que más allá de ese aspecto procesal, la demanda debía ser desestimada respecto de la Intendencia porque no quedó probado el nexo de causalidad entre los hechos lesivos y el actuar de la administración.

El Tribunal valoró que la Intendencia mantuvo un actuar diligente: tramitó los expedientes administrativos, notificó a los operadores la obligación de ajustarse al rubro autorizado, y finalmente aplicó una sanción. Los propios directores de área de la Intendencia declararon como testigos y demostraron que no existió vulneración de las ordenanzas municipales por parte de la administración, sino incumplimiento por parte de quienes obtuvieron el permiso. La irregularidad fue de los operadores que excedieron el giro habilitado, no de la autoridad que lo habilitó.



El fallo también resolvió la discusión sobre la legitimación de Ana Pérez Cano para actuar como demandante. Los demandados habían cuestionado su legitimidad porque el titular del padrón es su hijo Agustín Cedrés y no ella, por lo que carecería de derecho a reclamar los alquileres perdidos. El Tribunal distinguió con claridad: Pérez Cano no tiene legitimación para reclamar el lucro cesante derivado de los alquileres que dejó de percibir el propietario, pero sí la tiene como damnificada directa por las molestias sufridas —ruidos, aguas servidas, perturbación del descanso, dificultades de acceso— en razón de que residía en el inmueble al momento de los hechos, extremo que acreditó mediante tributos a su nombre y testimonio de varios testigos. Sin embargo, dado que el daño moral fue rechazado en primera instancia y los actores no apelaron ese rechazo, esa distinción no tuvo incidencia práctica en el resultado final del juicio.

La condena definitiva quedó así en 35.700 dólares a cargo solidario de Francisco Arturo Grimaldi, Javier Solari Costa y Ducley S.A., sin especial condenación procesal en ninguna de las dos instancias.