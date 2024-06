Tribunal desestimó recurso de Marcelo Balcedo que buscaba declarar ilícitos los allanamientos e incautaciones efectuados en enero de 2018

El ex canciller y ex ministro de Defensa, reconocido penalista Gonzalo Fernández, se sumó a la defensa del gremialista argentino

El Tribunal de Apelaciones Penal de 4º turno desestimó el recurso del gremialista argentino Marcelo Balcedo contra un fallo del 12 de marzo de 2024 de la Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal Especializado en Crimen Organizado de 2º Turno, Diovanet Oliver, que declaró lícitos los operativos y allanamientos practicados por la policía en los que fueron incautados miles de dólares, armas, vehículos, joyas y documentación hallados en su casa del Cerro del Burro y en los cofres de entidades financieras tanto de Montevideo como de Punta del Este.

El tribunal de alzada, en fallo dictado el pasado 21 de marzo de 2024 sostuvo que el registro de incautación no fue ilícito, no violó derechos fundamentales. “Se trató de un actuar ante un peligro inminente por un lado para la propia integridad de los policías por la presencia de armas de fuego y por otro lado, por la posibilidad de frustrarse evidencias como lo son los documentos aludidos”, dice el fallo en alzada.

“En suma los medios probatorios en análisis son admisibles, no están aquejados por ilicitud de especie alguna y todo deberá concretarse en la valoración de los mismos, los que indubitablemente exorbita la etapa procesal por la que atraviesan las actuaciones. Se trató de una situación de flagrancia delictual o de peligro inminente, en atención al descubrimiento casual que tuvo lugar cuando habilitada la Policía por la orden de allanamiento y la detención expedida por la Sede Judicial, se constituyó en la finca donde reside el matrimonio Balcedo-Feige”, agregó.

El recurso de apelación fue presentado por los abogados Marcelo Domínguez y Gonzalo Fernández contra la audiencia celebrada el 12 de marzo de 2024. El ex canciller y ex ministro de Defensa, el reconocido penalista Gonzalo Fernández se sumó a la defensa de Balcedo.

Actas de incautación

El fallo dejó firme las actuaciones cumplidas por el personal policial en enero de 2018.

“Actas de incautación de: A) bienes ocupados durante el allanamiento del establecimiento “DD de fecha 4 de enero de 2018: a.1) Ocupándose en la habitación matrimonial: Las armas de fuego, municiones, relojes y joyas, tarjetas de crédito y de débito así como $ 171 y USD 2.636, USS 400.540, $ 17.080, relojes y anillos descritos anteriormente, documentación con información sobre los cofre fort, chequeras en dólares y pesos a nombre de Paola CC, documentos de identidad familiares; pequeños montos de efectivo: USD 42.-, $ 3.000.- y $A 6.170; en un ropero de la alcoba matrimonial: $ 320.-, USD 100.-, $A 2030.-, 80.- soles y 4.000 francos franceses”, dice el fallo.

“ Las llaves correspondientes a los cofres fort. Ocupación de USD 4.402, $ 4.984, $A 191,75, 6 reales, $A 24.731 5740 euros, 6.500 francos franceses. Revolver marca Ruger. Documentos de propiedades, empresas, gastos, vehículos y de una aeronave. Se destaca factura de Pago de UTE correspondiente al padrón 30270 por un monto de 538.563 pesos uruguayos a nombre de CC”; continúa el fallo.

“Bienes ocupados durante el allanamiento del establecimiento de fecha 10 de enero de 2018: Maquinaria agrícola, camión JMC y camioneta Dodge Ram ocupadas en el establecimiento “DD durante el allanamiento de fecha 10/01/18 y designación de depositario; Carpetas con documentación catastral, planillas de BPS, documentación de seguros, documentos de reformas de la finca y construcción de garitas de guardia, instalación de generadores, biblioratos con facturas de gastos, sobres con recibos de empleados, sobres con documentos de compras de material de construcción en Fivisa., sobres con declaración de impuestos de las empresas Rilvek S.A. y Dyrnur S.A. / sobres con pago de tributos inmobiliarios, documentación de la camioneta Marca Ford, Modelo Raptor, sobre con planos de la finca”; continúa.

“Actas de la diligencia de apertura de cofres fort: A) En la empresa Punta Carretas Fort de la ciudad de Montevideo, el día 18 de enero de 2018. B) En la empresa Fort Box de la ciudad de Punta del Este, el día 18 de enero del 2018. C) En la empresa Fort Box de la ciudad de Punta del Este, el día 19 de enero del 2018. D) En el Scotiabank de la ciudad de Punta del Este, el día 19 de enero del 2018. Acta de incautación de las cuatro motos acuáticas y el jet ski así como su correspondiente documentación, Y acta de designación de depositario, con fecha 11/01/18 hora 19:30

Acciones de las Sociedades Anónimas MARTOK S.A., PISMUR S.A., EGCH S.A., RILVER S.A., CRISOV S.A., MINBLON S.A., ULISMAR S.A., DIRNUR S.A. Y DOREMI WORLDWIDE S.A. (sociedad de origen panameño) Acciones de las aeronaves individualizadas como carpetas A y F. “, añade

Allanamientos

Allanamiento del establecimiento del Cerro del Toro de fecha 10 de enero de 2018. Diligencia de apertura de cofres fort en la empresa Punta Carretas Fort de la ciudad de Montevideo, el día 18 de enero del 2018. Diligencia de apertura de cofres fort en la empresa Fort Box de la ciudad de Punta del Este, el día 18 de enero de 2018. Diligencia de apertura de cofres fort en la empresa Fort Box de la ciudad de Punta del Este, el día 19 de enero del 2018. Diligencia de apertura de cofres fort en el Scotiabank de la ciudad de Punta del Este, el día 19 de enero del 2018. Carpeta N° 008/2018 de fecha 18 de junio de 2018 conteniendo relevamiento fotográfico de las joyas incautadas. Carpeta conteniendo book en el que constan las nuevas reformas proyectadas para ser practicadas en establecimiento “DD que fueran valuadas entre U$S 9.000.000 y 12.000.000”; agregó.