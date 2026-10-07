Tribunal revocó el archivo de un proceso de protección iniciado por un padre al que la madre le impidió ver a su hija

La resolución devolvió las actuaciones a la sede de origen para que se realice una audiencia de evaluación que garantice la continuidad del proceso de protección de los derechos de la niña, en especial su derecho a mantener contacto y comunicación con su progenitor

El Tribunal de Apelaciones de Familia de 3° Turno revocó parcialmente una resolución de la jueza letrada de San Carlos, doctora Stefanía Vittori, que había dispuesto el archivo de un proceso de protección iniciado por un padre que denunció que la madre de su hija de 7 años le impedía todo contacto con la niña, incluyendo bloqueos de comunicación, cambio de escuela y mentiras sobre el paradero de la menor.

El fallo, firmado por las ministras María Helena Mainard García, María Elena Emmenengger Giambiassi y María Noel Tonarelli de Pena, ordenó que la situación sea evaluada conforme al procedimiento previsto en la ley 19.580, en lugar de archivar las actuaciones como había resuelto la primera instancia.

Los hechos

El padre presentó la denuncia en abril de 2026 ante el Juzgado Especializado en Violencia Basada en Género, Violencia Doméstica y Sexual de San Carlos. Sostuvo que la madre de la niña, de manera abrupta y unilateral, decidió que la hija debía pasar a vivir con ella, la retiró del entorno en que estaba inserta, la cambió de escuela y le bloqueó el teléfono, impidiendo desde entonces todo contacto entre padre e hija. En audiencia quedó acreditado que la niña había vivido con su padre durante 2025 y hasta enero de 2026, y que desde marzo no lo veía. La propia madre reconoció haber bloqueado al padre y cambiado a la niña de escuela, aunque lo justificó en razones educativas. Un detalle llamativo que surgió en la audiencia fue que la madre le había dicho al padre por mensaje que estaban en Santa Clara, cuando en realidad nunca habían salido del departamento de Maldonado. La defensora de la niña informó que la pequeña manifestó querer ver a su padre y que se llevaba bien con la pareja de este.

La contradicción que detectó el Tribunal

La jueza de primera instancia adoptó medidas cautelares —fijó un régimen provisorio de visitas, intimó a la madre a permitir el contacto, exhortó a ambos progenitores a mantener trato cordial y requirió la intervención del INAU— pero simultáneamente declaró que no se vislumbraban derechos vulnerados y ordenó el archivo del expediente.

Fue precisamente esa contradicción la que el Tribunal de Apelaciones encontró insostenible. Si no hubiera derechos vulnerados, no habría razón para adoptar medidas cautelares. Y si se adoptaron medidas para restituir el vínculo entre la niña y su padre, no podía archivarse el proceso sin verificar su cumplimiento efectivo.

El Tribunal señaló que, una vez impuestas las medidas cautelares, correspondía continuar con la evaluación de situación que la ley impone, y no clausurar prematuramente las actuaciones privando a la sede judicial de la posibilidad de controlar si la madre efectivamente cumplía con lo ordenado.

La resolución devolvió las actuaciones a la sede de origen para que se realice la audiencia de evaluación prevista en el artículo 69 de la ley 19.580, garantizando así la continuidad del proceso de protección de los derechos de la niña, en especial su derecho a mantener contacto y comunicación con su padre.