Tróccoli afirmó que la visita del Papa marca “una especie de antes y después” en la relación entre la Iglesia y el Estado

El obispo de Maldonado-Punta del Este-Minas y presidente de la Conferencia Episcopal del Uruguay, monseñor Milton Tróccoli, afirmó este lunes 9 de noviembre que la visita del papa León XIV “superó lo que podíamos haber previsto” y que a partir de ella “hay como una especie de antes y después”, también en la relación entre la Iglesia y el Estado. Lo dijo en el programa La Primera Página, de la emisora local FM Gente, un día después de que el pontífice partiera hacia Buenos Aires.

“Hemos tenido que trabajar muy juntos para esta visita y me parece que ese relacionamiento también va a ser muy positivo”, sostuvo. Lo organizado se cumplió, pero “el impacto de las palabras del papa y eso de su cercanía ha sido mucho más fuerte, más grande de lo que quizás nosotros al principio habíamos esperado”.

El domingo al mediodía, los obispos mantuvieron con León XIV un encuentro que programaron porque “la agenda era muy apretada” y no incluía otro propio con ellos. Allí el papa les repitió “que en ningún momento dudó, que hizo todo para que este viaje no se suspendiera de ninguna manera, que nunca lo quiso suspender”. Sus colaboradores más cercanos confirmaron que “muchos le aconsejaron” no hacerlo ahora.

Consultado sobre si los médicos le decían que no viajara, Tróccoli contestó: “Al principio sí. Después, al final, el médico que lo había operado dijo que no había motivos clínicos para suspender la visita”. Aun para quienes lo acompañan, agregó, “era muchas veces difícil seguirle el ritmo”.

En esa reunión también hablaron de “otras situaciones a nivel mundial que la Iglesia está tratando de mediar”, entre ellas “la guerra entre Rusia y Ucrania”, un terreno en el que, dijo, la Iglesia procura colaborar “de un modo muy discreto” en los diálogos de paz.

Gastos

Sobre el costo de la visita, que en el programa se situó en más de 2 millones de dólares, enumeró estrados, sonido, traslados, alquiler de vehículos y pantallas: solo en Florida hubo unas 14. “Por supuesto que el papa no cobra por venir, ni ninguno de los que vienen con él, pero tenemos otros gastos que sí tenemos que cubrir”, aclaró. La rifa organizada por la Iglesia se sorteará el 8 de diciembre y hasta esa fecha se pueden comprar números. Más de 3.000 voluntarios colaboraron durante la visita.

La agenda uruguaya surgió de un borrador de los obispos, que se fue ajustando con la avanzada del Vaticano. Casavalle estuvo desde el comienzo: allí la Iglesia tiene desde hace “muchísimos años” obras sociales y educativas, y “fue el barrio donde estuvo el padre Cacho”. Cuando Tróccoli recorría la zona durante la organización, los vecinos decían: “Pero de verdad el papa va a venir”. Algunos se convencieron recién al ver todo armado.

Los testimonios de ese encuentro, de personas que pasaron por obras de la Iglesia, ayudaron, a su juicio, “a mostrar que se puede, que a veces podemos dar situaciones de vida por perdidas y, sin embargo, poniendo allí el cariño, el esfuerzo, los medios, toda vida puede salir adelante”.

Nuevas tecnologías

El mensaje del pontífice estuvo “muy dirigido a las nuevas generaciones” y “muy centrado también en la familia”, y a la Iglesia le reclamó, en palabras del obispo, “no achicarnos por ser pocos”. “No es una cosa, entre comillas, una cruzada, sino es un anuncio, sobre todo testimonial, con la vida”, puntualizó. En un contexto de inteligencia artificial y guerras, recordó que el papa se propuso desde el comienzo poner la dignidad humana en el centro, para “que nadie sienta que queda descartado en la sociedad porque ya no es, entre comillas, productivo o que no puede sumarse a las nuevas cadenas de producción que hay con las nuevas tecnologías”.

Con León XIV llegaron los cardenales Pietro Parolin, secretario de Estado, y Luis Antonio Tagle, además de 2 médicos, 2 enfermeros, personal de seguridad del Vaticano y más de 80 periodistas acreditados ante la Santa Sede. Varios cronistas, relató, se asombraron de que el público que aguardaba en la calle “no tratara de empujar, de abalanzarse sobre el papamóvil”. Para Tróccoli, por estos días recorrieron el mundo “la institucionalidad, la democracia, las relaciones fraternas, el respeto mutuo, la tolerancia” del Uruguay. El domingo, al correo electrónico y al WhatsApp de la Conferencia Episcopal llegaron mensajes como este: “Yo estaba alejado de la Iglesia hace 20 años, 30 años, y la verdad que esta visita me ha devuelto la fe y me está invitando a acercarme de nuevo”. El obispo cree que, después de la visita, “mucha gente también va a volver”.

Tróccoli estuvo también en la visita de Juan Pablo II. “Fue él quien me ordenó sacerdote”, recordó. Ahora le tocó acompañar a León XIV como presidente de la Conferencia Episcopal: “Para mí ha sido, personalmente, un momento muy especial”.