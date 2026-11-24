Este martes 24 de noviembre la Luna llena llega en su punto más cercano a la Tierra del año, lo que la convierte técnicamente en una superluna. El momento exacto de plenitud ocurrirá a las 11:53 hora uruguaya según informa el Servicio Oceanografía, Hidrografía y Meteorología (SOHMA) de la Armada Nacional, pero el espectáculo visual más impactante se produce al anochecer, cuando el satélite asoma sobre el horizonte del Atlántico y el efecto de tamaño se potencia por la perspectiva. La Luna estará a unos 360.768 kilómetros de la Tierra —casi 24.000 kilómetros menos que su distancia promedio de 384.400 kilómetros. Esa proximidad la hace aparecer un 6,5% más grande y un 13,5% más brillante que una luna llena común. La diferencia es sutil a simple vista, pero sobre el mar abierto de Punta del Este, sin obstáculos en el horizonte, el efecto resulta especialmente notable. Este fenómeno se conoce popularmente como Luna del Castor, nombre que las culturas nativas norteamericanas le daban a la luna llena de noviembre, época en que los castores comenzaban a preparar sus refugios para el invierno. Es la última superluna del año 2026.