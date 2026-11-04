Último mes de El Club Ejemplar en la Biblioteca Kennedy Cultura Feliz

La Biblioteca Kennedy Cultura Feliz ofrece durante noviembre el último mes de El Club Ejemplar, un espacio de lectura dedicado a las Novelas Ejemplares de Miguel de Cervantes. En esta instancia de despedida se abordarán cuatro historias: “La ilustre fregona”, “La española inglesa”, “El amante liberal” y “La señora Cornelia”.

El Club Ejemplar propone un viaje al Siglo de Oro para leer a Cervantes y redescubrir una época cuyos destellos continúan iluminando la cultura contemporánea. La propuesta se basa en una lectura en voz alta y en conjunto, que invita a entrar en el texto paso a paso, casi siguiendo la respiración de la prosa cervantina. A través de este recorrido se exploran aspectos como los desplazamientos sociales, las mujeres que toman decisiones, los juegos de identidad y de máscaras, el humor filoso y una libertad narrativa que todavía hoy desconcierta.

Los encuentros se realizarán los jueves 5, 12, 19 y 26 de noviembre a las 19:00 horas. No se requiere formación previa, sino ganas de leer y, sobre todo, de conversar.

Quienes deseen participar pueden solicitar más información e inscribirse a través del WhatsApp 091 688 235 o del correo electrónico kennedyculturafeliz@gmail.com.

La actividad se desarrolla en la Biblioteca Kennedy Cultura Feliz, ubicada en calle C1, manzana U, local 6, del barrio Realojo Kennedy / Los Caracoles, en Maldonado.