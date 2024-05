Un fin de semana a todo fútbol por la Copa Nacional de Clubes de OFI

Rodrigo “Chino” Fernández

Los clubes de Liga Mayor tuvieron resultados dispares. Repasamos los resultados de los cinco clubes en esta fecha cargada de emociones y goles.

EN SAN CARLOS ESTÁN CHOCHOS DE ALEGRÍA

Con doblete de Eduardo Chocho a los 44´y 45´+1 el club decano carolino se quedó con los 3 puntos ante Huracán de Treinta y Tres en un partido muy difícil jugado en su propio escenario. El equipo olimareño salió con presión alta en el inicio del encuentro, el “Globo” tuvo un par de chances gracias a esta postura, pero nuevamente Juan Manuel “Pipo” Lladó selló su portería con excelentes atajadas, el ex jugador de Punta del Este ha iniciado la Temporada 2024 a un nivel formidable. Promediando el primer tiempo, comienzan a levantar el ritmo en la mitad de la cancha Pablo Moreira y Brandon Caporal con buenas asociaciones para hacerles llegar balones al cajón a Leandro Dalmao y Eduardo Chocho. Este último tuvo un par de minutos donde todo salió bien: mientras se protestaba una infracción en la mitad de la cancha por parte de la gente de Huracán, el delantero entró por izquierda sacándose rivales de encima y casi sin ángulo le mete el balón al primer palo del pórtico rival para romper el cero a cero. Pero eso no fue todo porque después de la reanudación del juego, San Carlos fue punzante y llegó al área rival con varios hombres, Leandro Dalmao remató con potencia ante el golero Joaquín Marta que no puede contener ese remate, en el rebote Eduardo Chocho no perdona y con fuerte remate pone el 2-0 con el que se fueron al descanso, quizá mucho premio para los locatarios ya que el partido era parejo y poco vistoso.

En el complemento Huracán intentó con cambios acercarse en el marcador, pero siempre respondió bien el portero Lladó. Por otro lado, San Carlos supo manejar los tiempos del partido y en contragolpes pudo haber aumentado la diferencia. Sin embargo no tuvo efectividad. En la mitad de la cancha se destacó la figura de Guillermo Trinidad marcándolos a todos, y en el ataque la figura de Eduardo Chocho fue clave en esta importante victoria del equipo dirigido por Diego Sienra.



DETALLES

SAN CARLOS 2

HURACAN (T. Y TRES) 0

Estadio de San Carlos Árbitros Fernando Martínez, Fabricio Trezza, Sergio Bidondo (Florida) SAN CARLOS (3): Juan Lladó, Anthony Faller, Santiago Ruiz (Leonardo Ayala), Rodrigo Chocho, Rodrigo Techera, Guillermo Trinidad (Christian Díaz), Pablo Moreira (Mateo Schiaffino), Brandon Caporal, Leandro Dalmao (Braian Bouza), Jorge Ramírez (Emiliano Bernales), Eduardo Chocho. DT Diego Sienra

HURACAN (0): Joaquín Marta, Brahian Gravi, Federico Tobler, Diego Sosa, Santiago Chape, Mario Perdomo (Gonzalo Machado), Juan Puñales (Rodrigo Gadea), Juan Moreno (Fernando Gómez), Lucas Pádula (Felipe Pereira), David Díaz, Nehemías Andrade (Gastón Giménez). DT Simón Mier Goles 44, 45+1 Eduardo Chocho (San Carlos)



LIBERTAD GOLEA CON UN HATTRICK DE RODRIGO PÉREZ

El “Penado 14” logró obtener su primera victoria en este Campeonato de OFI al vencer por 3-0 a Boca Juniors de Melo con un triplete de su volante ofensivo Rodrigo Pérez de excelente partido. Quien ve sólo el resultado puede pensar que fue un partido totalmente favorable a los dirigidos por Gabriel Alcoba, pero lo cierto es que fue un partido muy parejo y cerrado, donde Libertad pasó realmente zozobras y pudo sacar la diferencia gracias a la enorme efectividad de Pérez y la tarea de Marcos Nieves en el arco propio, nuevamente siendo figura. El primer tiempo fue chato, muy poco para destacar salvo un par de remates desde afuera que se fueron desviados de Maximiliano Machado buscando anotar ante la férrea defensa que planteó el entrenador Jorge García teniendo mucha gente en el borde del área propia dejándole poco espacio a los delanteros locatarios. La gran chance la tuvo el “Coto” Correa cuando a los 14 minutos se sacó un rival de encima en el área rival, pero demoró demasiado en patear cuando quedó de cara al arco y se le fue la chance. Fue lo más peligroso del primer tiempo que terminó sin que se abriera el marcador.

En el segundo tiempo nuevamente Nieves tiene un par de atajadas claves para mantener el marcador cerrado, Alcoba ve cómo sigue siendo bajo el nivel grupal del equipo y moviendo el banco de suplentes hace ingresar a Agustín Giosa, primero, posteriormente a Michel Telleri y Agustín Hernández, estos nuevos hombres le dieron la dinámica que buscaba tener y fueron apareciendo las oportunidades del locatario. Una de esas chances se genera mediante un pase de Agustín Hernández para Michel Telleri por izquierda, el extremo que fuerza el error del defensor rival y tras quedarse con el balón la pasa al medio para la llegada de Rodrigo Pérez que no duda y con fuerte remate abre el marcador cuando corrían 26 minutos del 2do Tiempo. Boca Jrs. se quedó sin Plan B, porque a pesar de los cambios realizados no lastimaba en la última zona del locatario que controlaba el juego, en el minuto 37 empieza a cerrarse el partido cuando hay una doble pared genial entre Giosa y Rodrigo Pérez a pesar del barro y lo difícil que era afirmarse en el húmedo terreno de juego. La pelota le queda a Pérez y de manera genial el mediapunta de Libertad define para poner las cosas 2-0 y prácticamente sentenciar el partido. Hubo un par de chances más para ampliar la ventaja, el golero Diego Pérez evitó en esas ocasiones la caída de su valla, pero no pudo con la última del partido cuando en el minuto 47 se pedía penal en el área de Libertad por una infracción de Nieves sobre un delantero melense y llegó un contragolpe letal cuando Giosa arrastró las marcas, pero fue Rodrigo Pérez que nuevamente la manda a guardar para completar su Hattrick y el 3-0 para liderar junto a San Carlos la Serie G.



DETALLES

LIBERTAD 3

BOCA JRS (MELO) 0

Árbitros: Marcelo Palacios, Jonathan Álvez, Christian Romero (Canelones) LIBERTAD (3): Marcos Nieves, Camilo Miraglia, Nicolás Correa, Sergio Montero, Bruno Pintos, Santiago Pérez, Rodrigo Tabarez (Agustín Giosa), Maximiliano Machado (Michel Telleri), Rodrigo Pérez, Facundo Suarez (Agustín Hernández), Matías Tavares (Maximiliano Mega). DT Gabriel Alcoba

BOCA JUNIORS (0): Diego Pérez, Víctor Sosa, Federico Reyes, Federico Moreira, Miguel Acevedo (José Laureiro), Fabiano Cougo (Roosevel Cáceres), Michel López (Juan Yangurde), Álvaro Smith (Martin Diez), Jhon Píriz (Luis Rodríguez), Thiago Nascente, Borys Barone. DT Jorge García Goles 72, 83. 90+2 Rodrigo Pérez (Libertad) POSICIONES SERIE G: LIBERTAD (LM) 4 Pts., SAN CARLOS (LM) 4 Pts., Huracán (TyT) 3 Pts., Boca Jrs. (Melo) 0 pts.



CAE LA VERDE PENINSULAR EN SU VISITA A MELO

Ituzaingó se presentó el pasado sábado en el Estado Germán Baldassini de la ciudad de Melo ante el Wanderers de aquella ciudad y fue derrotado por 2-0, con doblete anotador de Juan Silvera. Con este resultado ahora la Verde Peninsular suma tan solo 1 punto habiendo disputado las primeras dos fechas. Eso sí, ahora deberá ser locatario en los próximos días ante el club de Piriápolis que le ganó con claridad a Barrio Olímpico de Minas por 4-0 con goles de Gianluca Martínez en dos ocasiones, uno del ex Ituzaingó Santiago Barboza y otro de Nahuel Canabe.



POSICIONES:

MELO WANDERERS 6 Pts, PIRIAPOLIS (Z.O.) 3 Pts., B° Olímpico (Minas) 1 Pt., ITUZAINGO (LM) 1 Pt.



EL DECANO SIGUE GANANDO AFUERA

Atlético Fernandino logra traerse un nuevo triunfo oficializando como visitante en el arranque de la Serie L de la Divisional “B” de la Copa de OFI, esta vez ante Olimpia de Minas en cifras de 3-1, partido jugado en el Estado de Olimpia en Minas. El “Decano” deja en claro que tiene un equipo fuerte en esta Serie al ganar afuera los dos primeros partidos. Los goles del equipo del “Pájaro” Richard Pérez fueron anotados por Maximiliano San Martín, Juan Díaz y Adrián Tabeira mientras que descontó parcialmente para el club minuano Gonzalo Machado. En el otro resultado de la Serie L Soca le ganó como visitante al equipo de Las Flores de la Zona Oeste con goles de Lucas Meza y Franco González.



POSICIONES

ATLÉTICO FERNANDINO (LM) 6 Pts., LAS FLORES (Z.O.) 3 Pts., SOCA Pts., OLIMPIA (Minas) 0 Pts.

NO LO PUDO CERRAR A TIEMPO

Punta del Este controló casi todo el partido, pero no lo pudo cerrar a su favor, ya que, sobre el final, reaccionó el locatario Las Piedras y dio vuelta el score para quedarse con los puntos. El equipo de Sebastián Castelnoble había comenzado ganando con gol del delantero Brian Posse, el empate lo logra Matías Corbo en el minuto 90 y cuando moría el juego a los 90+3´ llega el 2do gol de Las Piedras, de Gabriel Romero. Este resultado deja a Las Piedras en la cima de la Serie M con dos triunfos en la misma cantidad de partidos disputados.



DETALLES

LAS PIEDRAS (Chuy) 2 PUNTA DEL ESTE (Liga Mayor) 1

Árbitros Maicol Borges, Pedro Correa, Aníbal Luquez (Cerro Largo)

LAS PIEDRAS (2): Luis Olid, Fredy Correa, Matías Corbo, Lucas García, Max Da Silva, Matías Pereyra, Martin Santana, Moisés Rocha, Víctor Gamenthaler, Emiliano Sequeira, Daniel Pino DT Fernando Jiménez

PUNTA DEL ESTE (1): Andrés Saldaña, Lucas Figueredo, Rodrigo García, Salvador Maidana, Martin Torres, Román Tejera, Nicolás Laurnaga, Jonathan Alba, Fernando Madruga, Nicolás Maldonado, Brian Posse. DT Sebastian Castelnoble Goles Brian Posse (Punta del Este), Matías Corbo, Gabriel Romero (Las Piedras)



POSICIONES: LAS PIEDRAS (Chuy) 6 Pts., PUNTA DEL ESTE (LM) 3 Pts., PAN DE AZÚCAR (Z.O.) 3 Pts., PUNTA DEL DIABLO (Chuy) 0 Pt