Un hombre se encadenó frente al Centro de Justicia reclamando la tenencia de sus nietos

Aldo Cesarego se encadenó este mediodía frente al Centro de Justicia de Maldonado reclamando por la tenencia de sus dos nietos, de 12 y 15 años, que recientemente fueron internados en una dependencia del INAU . Según explicó el hombre a la emisora local FM Gente, el juez de 4º Turno de Maldonado, Sebastián Amor, dispuso esta medida luego de que los menores fueran separados de su madre quien padece problemas psiquiátricos. Ahora, Cesarego reclama la tenencia transitoria de sus nietos ya que considera que la medida tomada por el juez no es la más acertada: “Mi nieta me dice: ‘Tata, si no me sacas de acá (del Inau), me mato’”. Sin embargo, la mayor preocupación radica en el trastorno del espectro autista que posee su nieto menor: “Al momento que queda solo se pone nervioso y se pone mal”.

Encadenado

Según el relato de Cesarego, la resolución adoptada por Amor se debió a que la hija reside en el mismo predio que él, por lo tanto estarían compartiendo la convivencia. Como último recurso tomó la decisión de encadenarse con la esperanza de ser escuchado por el juez: “El juez Sebastián Amor, de ‘amor’ no tiene nada, porque el amor es a las personas no al apellido”, señaló. Por su parte, consultado por la emisora, el director departamental de INAU dijo que la institución está trabajando en la situación y que “no retiene niños”, haciendo referencia al cartel que el hombre utilizó en su reclamo que dice “liberen a mis nietos”.

Fuente y foto: FM Gente