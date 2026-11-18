Un hombre de 32 años murió este miércoles en el edificio Torres del Plata II, en Punta del Este, después de recorrer la zona con un revólver y de que varios policías intentaran convencerlo de que lo dejara. Los médicos de emergencia constataron su fallecimiento a las 13:15 horas. El parte policial no divulgó su identidad.

Según pudo saber Correo de Punta de Este, su padre fue general del Ejército durante la dictadura que gobernó el país entre 1973 y 1985, y se desempeñó como intendente interventor de Rocha. Su madre, una abogada que murió hace un tiempo, tuvo entre sus defendidos a Rocco Morabito, capo de la ’Ndrangheta calabresa, y a Gerardo González Valencia, señalado como uno de los líderes del cartel mexicano de Los Cuinis.

El episodio comenzó cerca del mediodía, cuando el Centro de Comando Unificado Departamental recibió un aviso: un hombre caminaba armado por la vía pública en las inmediaciones de las calles Yaro y Lenzina. Antes, según la Policía, había entrado a un edificio de la zona, donde habría amenazado al recepcionista apuntándole con el arma mientras intentaba llegar al ascensor.

Los policías revisaron ese edificio y no lo encontraron. Poco después, efectivos de apoyo vieron salir a un hombre que coincidía con la descripción y se alejaba caminando, con el arma en la mano. Lo siguieron a pie y con precauciones: mientras avanzaba, se apuntaba a sí mismo con el revólver.

Luego entró al Torres del Plata II y se quedó junto al ascensor, sin bajar el revólver. Los agentes intentaron hablar con él y le pidieron que dejara el arma, pero, pese a esos pedidos, se produjo un disparo.

La Policía pidió de inmediato asistencia médica de emergencia y los propios efectivos intentaron socorrerlo hasta que llegaron las ambulancias, cuyos equipos lo atendieron allí. La Policía incautó el arma: un revólver marca Jaguar, calibre 32. No se descarta que el hombre estuviera bajo los efectos de narcóticos.

Al lugar concurrieron el coordinador, comisario mayor Mauricio Sánchez; la jefa de Zona del Distrito II, comisaria mayor Cristina Techera; el comisario Marcos García, del Grupo de Reserva Táctica; los subcomisarios Cristian Concepción, titular de la Seccional 14.ª, y Oribe Olivera, de la Seccional 10.ª; el oficial ayudante Marcos Fernández, de la BDA, y personal de Policía Científica. También llegó el fiscal de 1.er Turno, doctor Robles.

Si usted o alguien cercano atraviesa una situación de sufrimiento, puede comunicarse con la Línea Vida de prevención del suicidio al 0800 0767, o al *0767 desde celulares. Es gratuita y atiende las 24 horas, todos los días del año. También funciona la Línea de Apoyo Emocional, al 0800 1920.