Una victoria importante que vale mucho para iniciar

Rodrigo “Chino” Fernández

El equipo de Gabriel Alcoba debutó con buena nota en el arranque de la Copa del Interior. La “Blanca” fue hasta Miguez para enfrentar al conjunto “canario” que en el primer tiempo tuvo varias chances para abrir el marcador, en parte la poca efectividad de los locales y en parte la defensa del equipo fernandino evitaron la caída del arco de Marcos Nieves, pero en el último minuto lo tuvo Maldonado e increíblemente se lo pierde el centrodelantero Matías Tavares que no pudo definir cómodo y se fueron al descanso igualados en cero.

El complemento empezó con un Maldonado mucho más decidido y con mayor volumen de juego en el mediocampo, se adelantaron en el terreno de juego y aprovecharon los espacios generados por el vaivén de pases y mejores movimientos tácticos observados, era otro Maldonado el que podíamos observar en el inicio del 2do tiempo. A los 8 minutos llegó la apertura en el score, un balón a Leandro Dalmao que buscó rápidamente a Facundo Suárez en el sector opuesto del área, el joven delantero entró a velocidad por atrás de todos y definiendo notablemente le daba la ventaja al visitante que era más.

Pero el fútbol tiene esas cosas, cuando aún se festejaba en el banco de Maldonado el haber empezado ganando, llega una pelota sobre el área y se comete un penal claro, no había nada que protestar o decir, estaba bien cobrado y ahora había que aunar fuerza a la pericia del portero Nieves, se demoró algunos minutos la ejecución del mismo, pero finalmente el empate se hizo realidad en el minuto 57 en el Estadio de la Unión Miguense por intermedio del experimentado volante Rafael Alberti, todo como en un inicio.



Chances y fricción

Es entonces cuando el partido se puso realmente parejo, ambos equipos tuvieron sus chances, también mucha fricción en el terreno de juego, cada pelota era “peleada” deportivamente con uñas y dientes, y ahí los fernandinos no sacaron el cuerpo a la batalla plantando cara en feudo ajeno para ganar muchas de las disputas. Los entrenadores buscaron alternativas en los suplentes y en Maldonado Alcoba lanzó a la cancha hombres con buen pie, Rodrigo “Rolo” Pérez, Gonzalo Herrera, Alfredo Dinelli y Eduardo Chocho, todos ellos hicieron que el poder ofensivo Blanco fuera demasiado para el ya cansado conjunto local, y fueron llegando jugadas peligrosas para la portería defendida por Juan Falchi, Maldonado nuevamente era más aunque Canelones agazapado lanzaba contras peligrosas.

En el minuto 79, como una sana costumbre que Rodrigo “Rolo” Pérez tiene, fue apilando hombres hasta ser derribado en el área visitante, en un principio el juez de Rocha Capital Nestor Pereyra no lo pitó e hizo detener el aliento de todos en la noche de Copa, pero segundos más tarde la pena máxima era cobrada. Maldonado tenía la gran chance desde los 11 pasos y es el propio N°18 Rodrigo Pérez que cambia penal por gol para poner al frente a la Blanca una vez más al minuto 81 y así dejar las cosas 2-1.

El final fue a puro vértigo, Canelones no se entregaba e iba con lo que tenía buscando el empate con todo y Maldonado defendía en su terreno prácticamente con todas sus piezas el gol de ventaja que le permitía comenzar con el pie derecho este proceso, en la última bola hasta el golero Falchi fue a buscar un balón al área y esto fue letal, Maldonado logro rechazar el centro del local y después la globa le queda tras una serie de rebotes al capitán Santiago Pérez. El gladiador silencioso no dudó un momento y desde la mitad de la cancha anota un gol para recordar, la pelota entró mansa y pidiendo permiso, era el tercero de Maldonado que levantaba las manos al cielo estrellado en señal de alegría, esa que te da cuando logras esforzarte hasta la última gota de sudor. 3 a 1 y los puntos se vienen para acá, tres puntos importantísimos por lo pareja que va a ser esta serie C, tres puntos para ir ahora mentalmente más enfocados al siempre duro partido ante Zona Oeste, tres puntos para que la vuelta al departamento sea con una sonrisa merecida. El camino empezó complicado pero el resultado se logró jugando con los dientes apretados, con cambios que dieron resultado y defendiendo todos juntos, muy buena victoria para Maldonado.

DETALLES

CANELONES INTERIOR 1 LIGA MAYOR DE MALDONADO 3

Estadio de Unión Miguense

Árbitros de Rocha Néstor Pereyra,

Paulo Casuriaga, Shannon Rodríguez

CANELONES INTERIOR (1):

Juan Falchi, Matías Mendiboure (Facundo Carballo), Martin García, Damián Muniz, Martin Pallas, Gonzalo Aquino (Santiago Barboza), CristianZabaletta (Emerson Núñez), Rafael Alberti, Ignacio Duarte (Brayan Maidana), Daniel Ceballes y Diego Pose.

DT Gustavo Beltrán

LIGA MAYOR DE MALDONADO (3):

Marcos Nieves, Camilo Miraglia(Alfredo Dinelli), Sergio Montero, Martin Manassi, Bruno Pintos, Santiago Pérez, Braian Bouza (Rodrigo Pérez), Rodrigo Tabarez (Gonzalo Herrera), Leandro Dalmao(Eduardo Chocho), Facundo Suarez, Matías Tavares (Agustín Giosa).

DT Gabriel Alcoba

Goles 53 Facundo Suarez, 81 Rodrigo Pérez de penal, 90+ 11 Santiago Pérez (Liga Mayor de Maldonado), 57 Rafael Alberti de penal (Canelones)

SE ESCAPARON LOS 3 PUNTOS EN EL FINAL

La Selección juvenil de Maldonado sub-18 empató en el arranque de la Serie C ante Canelones del Este 1-1, el gol del equipo dirigido por Ruben Urrutia fue convertido por Ignacio Leguizamón al minuto 17, empatándolo pasados los 90 minutos y monedas Iván Trujillo y así repartir honores en el debut de ambas selecciones.



ESTE MIÉRCOLES EN EL CAMPUS

MALDONADO LIGA MAYOR vs MALDONADO ZONA OESTE

CAMPUS MUNICIPAL “DOMINGO BURGUEÑO MIGUEL”

SUB-18: 19 HS.

ABSOLUTA: 21:15 HS.

PRECIO DE LAS ENTRADAS:

•TRIBUNA NORTE (MALDONADO LIGA MAYOR) $250

•TRIBUNA OESTE (MALDONADO ZONA OESTE) $250

•PALCO $300