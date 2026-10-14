Uruguay creó un sistema de alerta temprana por celular que enviará mensajes masivos ante emergencias y desaparición de menores

A diferencia de los mensajes de texto convencionales, esta tecnología no requiere que el destinatario tenga crédito ni datos contratados; solo dos organismos están autorizados para emitir mensajes a través del SAT-Móvil: el SINAE y el Ministerio del Interior

El presidente Yamandú Orsi firmó el 8 de octubre, en Consejo de Ministros, el decreto que crea el Sistema de Alerta Temprana por Telefonía Móvil (SAT-Móvil), un mecanismo que permitirá al Estado uruguayo enviar mensajes de emergencia en forma masiva, gratuita y georreferenciada a todos los teléfonos celulares del país ante la ocurrencia o inminencia de desastres naturales, emergencias sanitarias o la desaparición de menores de edad a través del sistema Alerta Amber Uruguay. El decreto lleva la firma de todos los ministros del gabinete y deberá estar plenamente operativo antes del 31 de diciembre de 2026.

Qué es y cómo funciona

El SAT-Móvil se basa en la tecnología de difusión de celdas —conocida internacionalmente como Cell Broadcast—, un estándar técnico definido por el consorcio 3GPP y reconocido por la Unión Internacional de Telecomunicaciones y la Organización Meteorológica Mundial como el mecanismo de referencia para alertas masivas. A diferencia de los mensajes de texto convencionales, esta tecnología no requiere que el destinatario tenga crédito ni datos contratados: el mensaje llega a todos los dispositivos que se encuentren dentro de las celdas de la zona afectada, sin distinción de operadora ni de plan.

El sistema funciona mediante dos módulos técnicos. El primero, llamado CBE (Cell Broadcast Entity), es la plataforma desde la cual las autoridades generan y emiten la alerta, definiendo su contenido, alcance geográfico y nivel de prioridad. El segundo, el CBC (Cell Broadcast Centre), es el módulo que cada operadora de telefonía móvil debe tener instalado en su red para recibir la alerta del CBE y propagarla hacia las antenas correspondientes al área afectada.

ANTEL, como operador estatal, será la empresa encargada de alojar y mantener la plataforma CBE, poniéndola a disposición del Sistema Nacional de Emergencias (SINAE) y del Ministerio del Interior bajo la modalidad de servicio. Todos los operadores privados deberán conectar su propio CBC al sistema y garantizar la propagación de los mensajes en tiempo real, con prioridad máxima sobre cualquier otro tráfico de voz o datos.

Quiénes pueden activar una alerta

El decreto es taxativo en este punto: solo dos organismos están autorizados para emitir mensajes a través del SAT-Móvil. El SINAE puede activar alertas ante amenazas hidrometeorológicas —inundaciones, tormentas severas, tornados, granizo, ciclones extratropicales—, incendios forestales de gran magnitud, emergencias químicas, radiológicas o biológicas, y ataques o roturas de infraestructura crítica. El Ministerio del Interior tiene autorización exclusiva para emitir las Alertas Amber Uruguay, correspondientes a la búsqueda de menores de edad ausentes.

Para activar una alerta, el protocolo interno exigirá la intervención de al menos dos funcionarios jerárquicos autorizados, disponibles las 24 horas del día los 365 días del año. Solo en situaciones de riesgo inminente que requieran respuesta inmediata, el Director Nacional de Emergencias podrá activar el sistema en forma unilateral y excepcional.

Estándares

Una de las disposiciones más relevantes del decreto apunta al mercado de dispositivos. A partir de su vigencia, no podrán ingresar al territorio nacional para su comercialización teléfonos celulares que no sean compatibles con el estándar Cell Broadcast y la recepción de alertas inalámbricas de emergencia. Para los equipos ya en circulación, los operadores deberán implementar actualizaciones remotas en todos los dispositivos que técnicamente lo permitan.

El Niño y la urgencia declarada

El decreto no nació en el vacío. El 12 de agosto de 2026, la Junta Nacional de Emergencias y Reducción de Riesgos declaró el estado de Alerta Institucional ante la ocurrencia del fenómeno El Niño en todo el territorio uruguayo. Esa declaración puso de manifiesto la ausencia de un sistema moderno de alerta masiva y aceleró la redacción del decreto. La penetración de la telefonía móvil cercana al cien por ciento de la población hace de esta tecnología el canal más eficaz disponible para alertar a los ciudadanos en tiempo real.

Pruebas y plazos

El sistema deberá someterse a al menos dos pruebas anuales, anunciadas con 48 horas de anticipación. Antes de la puesta en marcha definitiva, el SINAE deberá realizar una prueba piloto con ANTEL y los demás operadores en al menos un departamento del país, para evaluar la cobertura, la latencia y la recepción efectiva de los mensajes. La URSEC —Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones— será la encargada de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los operadores. El incumplimiento habilitará las sanciones previstas en la Ley de Telecomunicaciones.

Los mensajes serán siempre gratuitos, no consumirán datos del plan contratado y tendrán prioridad absoluta sobre el tráfico comercial. Ninguna operadora podrá filtrarlos, modificarlos, retrasarlos ni bloquearlos.